DIRECT-Ukraine : Zelensky annonce le début de "la bataille pour le Donbass"

Volodymyr Zelenskyy avec Matti Maasikas, le chef de la délégation de l'Union européenne lui remettant les deux volumes de la demande d'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne. Le 18 avril à Kiev. © Présidence ukrainienne via AP

Manifestation lors du dernier sommet du G20 à Rome, le 30 octobre 2021. © AP Photo/Luca Bruno

Plusieurs économistes de renom, dont le Français Thomas Piketty et l'Américain Joseph Stiglitz, exhortent dans une lettre les dirigeants du G20 à créer un registre mondial des actifs afin de mieux cibler les fortunes cachées des oligarques russes.

"Le cas des oligarques russes est éloquent" dans la dissimulation de fortunes au sein de structures opaques, affirment ces économistes selon le quotidien britannique The Guardian.

Ils détiennent "au moins 1.000 milliards de dollars de richesses à l'étranger", selon les estimations relayées dans la lettre, signée notamment par les Français Thomas Piketty et Gabriel Zucman, ainsi que le prix Nobel américain Joseph Stiglitz, tous membres de la Commission indépendante pour la réforme de la fiscalité internationale des entreprises (ICRICT), un groupe de réflexion.

Dominique Hasler, ministre des Affaires étrangères du Lichtenstein, le 25 septembre 2021, à l'assemblée générale de l'ONU © Kena Betancur/Pool Photo via AP

Le président américain Joe Biden participera aujourd'hui à une réunion virtuelle consacrée à l'offensive russe en Ukraine, indique la Maison Blanche. Le président américain évoquera, "avec les alliés et partenaires" des États-Unis dont la liste n'a pas été dévoilée, le "soutien continu à l'Ukraine et les efforts visant à s'assurer que la Russie rende des comptes", a précisé à l'AFP un responsable de la Maison Blanche.

Cette idée ancienne a été relancée avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Grâce à son droit de veto, Moscou paralyse toute démarche dans ce dossier du Conseil de sécurité, qui devrait pourtant intervenir comme l'impose son mandat de garant de la paix mondiale défini par la Charte des Nations unies.

Le projet du Liechtenstein, co-parrainé par une cinquantaine de pays dont les États-Unis mais, fait notable, aucun des quatre autres membres permanents du Conseil de sécurité (Russie, Chine, France et Royaume-Uni), devrait faire l'objet d'un vote prochain, selon des diplomates.

Même si elle ne parraine pas le texte, la France votera en sa faveur, selon un diplomate. Le choix de Londres, Pékin et Moscou, critique à l'égard d'une initiative jugée controversée, n'est pas connu.

Depuis le premier veto jamais utilisé (par l'Union soviétique en 1946 sur le dossier syrien et libanais), la Russie y a recouru 143 fois, loin devant les Etats-Unis (86 fois), le Royaume-Uni (30 fois), la Chine et la France (18 fois chacune).

Martin Griffiths, envoyé de l'ONU poyur l'Ukraine. © AP Photo/Mary Altaffer, File

Lors d'une conférence de presse dans la soirée du 18 avril, le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les Affaires humanitaires, Martin Griffiths, a annoncé qu'il se rendra mercredi et jeudi en Turquie pour en parler avec Recep Tayyip Erdogan. Mais peu après, il a été contraint de reporter sa visite à une date non arrêtée après avoir été déclaré positif au Covid-19. Si Kiev est très favorable à cette initiative.L'envoyé de l'ONU a salué les tentatives de médiation de la Turquie, rappelant que "la Turquie est aussi impliquée" dans les tentatives de faire sortir des civils de Marioupol, avec "un effort naval" qui vise quelque "800 personnes".Selon Martin Griffiths, le "groupe de contact humanitaire" pourrait se réunir "à tout moment" pour discuter de "sujets humanitaires", comme par exemple "un contrôle de cessez-le-feu", "des passages sécurisés" ou des "couloirs" permettant l'évacuation de civils. L'un des problèmes aujourd'hui pour établir des corridors humanitaires, comme l'illustre le blocage à ce sujet à Marioupol, "est que les deux parties ne s'assoient pas ensemble" dans une même pièce et "s'accusent mutuellement dès que quelque chose ne va pas", explique le négociateur de l'ONU.

Ces dernières semaines, plusieurs dirigeants européens dont la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se sont rendus dans le pays en guerre.

Le gouvernement américain réfléchit à envoyer un émissaire à Kiev, mais la Maison Blanche a exclu pour l'instant un déplacement à hauts risques du président lui-même, pour des raisons de sécurité, malgré le souhait de Volodymyr Zelensky

"Si quelqu'un venait à y aller, nous ne le dirions pas d'ici", a fait savoir la porte-parole du président américain, Jen Psaki. Par ailleurs, les États-Unis espèrent rouvrir prochainement leur ambassade à Kiev, à l'instar de la France et de l'Italie.



21h24 TU. Les nouvelles armes américaines pour l'Ukraine commencent à arriver.

Soldats américains tirant tirant des obus de 155 mm avec un canon Howitzer 177 à la base avancée de Bostick dans la province de Kunar, Afghanistan, le 8 juillet 2011. © AP Photo/David Goldman

"Quatre vols sont arrivés des États-Unis dimanche dans la région, avec divers équipements", a annoncé un haut responsable du ministère américain de la Défense ayant requis l'anonymat.

Un cinquième vol devrait arriver dans les prochaines 24 heures, "ce qui fera cinq vols en autant de jours" depuis que la nouvelle tranche de 800 millions de dollars d'aide militaire à l'Ukraine a été annoncée le 13 avril par le président Joe Biden, a-t-il souligné.



Le porte-parole a précisé que des soldats déployés sur le flanc est de l'Otan depuis le début de l'invasion russe commenceront "dans les prochains jours" à former des militaires ukrainiens au maniement des canons M777 Howitzer, les pièces d'artillerie de dernière génération que les États-Unis ont décidé de remettre pour la première fois à l'armée ukrainienne.



20h30 TU. Le Russes progressent dans le Donbass avançant vers Kramatorsk.

Cratère d'une explosion après une nuit de bombardements à Kramatorsk, le 18 avril 2022. © AP Photo/Andriy Andriyenko



Après avoir pris Kreminna dans la nuit de dimanche à lundi, les forces russes avancent sur une ligne longeant la rivière Donets. La rivière traverse cette ville ainsi que Roubijné, Lyssytchansk et Severedonetsk, toutes sur la ligne de front, et qui font l'objet d'intenses bombardements de part et d'autre depuis plusieurs jours.



Lundi, Roubijné – plus de 60.000 habitants avant la guerre – a été sous le feu intense de l'artillerie et des mortiers ukrainiens, ont constaté des journalistes de l'AFP.



Sur les routes vers Kramatorsk, les checkpoints ont été fortifiés, des chicanes avec des blocs de béton et des tas de terre fraîche sont apparus par endroits.