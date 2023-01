DIRECT-Ukraine : Zelensky avertit que la Russie pourrait lancer une nouvelle offensive

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky prononce un discours devant les médias à Kherson, dans le sud de l'Ukraine, le lundi 14 novembre 2022. (AP Photo/Bernat Armangue)

L'ancien président du parlement russe Rouslan Khasbulatov se fraye un chemin à travers une foule de personnes, en se rendant à l'aéroport de Grozny, le 29 septembre 1995. (AP Photo)

Le ministère russe de la Défense accuse l'utilisation illégale de téléphones portables par ses soldats d'être la cause d'une frappe meurtrière de missiles ukrainiens qui, selon lui, a tué 89 militaires, augmentant considérablement le nombre de morts.Moscou avait précédemment déclaré que 63 soldats russes avaient été tués lors de la grève du week-end. La réaction du ministère est intervenue alors que la colère de certains commentateurs russes s'amplifie. Ces derniers s'expriment de plus en plus sur ce qu'ils considèrent comme une campagne sans grand enthousiasme en Ukraine.La plus grande partie de la colère sur les réseaux sociaux était dirigée contre les commandants militaires plutôt que contre le président russe Vladimir Poutine, qui n'a pas commenté publiquement. Cette attaque a été un nouveau coup dur après les retraites majeures sur le champ de bataille ces derniers mois.Le ministère russe de la Défense a déclaré que quatre missiles ukrainiens avaient touché une caserne temporaire russe dans un collège professionnel à Makiivka, ville jumelle de la capitale régionale occupée par la Russie, Donetsk, dans l'est de l'Ukraine.L'Ukraine et l'UE tiendront un sommet à Kiev le 3 février, annonce le bureau du président Volodymyr Zelensky.Zelensky a discuté des détails de la réunion de haut niveau avec la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, lors de son premier appel téléphonique de l'année, indique le bureau présidentiel dans un communiqué."Les parties ont discuté des résultats attendus du prochain sommet Ukraine-UE qui se tiendra le 3 février à Kyiv et ont convenu d'intensifier les travaux préparatoires", a-t-il déclaré.Un porte-parole du président du Conseil européen, Charles Michel, n'a cependant pas pu confirmer que le sommet conjoint aurait lieu dans la capitale ukrainienne.Il a déclaré que l'UE serait représentée au sommet par Charles Michel et Ursula Von der Leyen, et non par les différents dirigeants des pays de l'UE. Des responsables de l'UE ont déclaré qu'il y avait une invitation permanente pour Zelensky à se rendre à Bruxelles.Zelenskiy et Von der Leyen, dans leur appel, ont également évoqué la fourniture d'armes "appropriées".Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a utilisé son discours vidéo pour réitérer les avertissements selon lesquels la Russie s'apprête à lancer une offensive majeure pour améliorer sa situation."Nous ne doutons pas que les maîtres actuels de la Russie feront tout leur possible pour tenter d'inverser le cours de la guerre et au moins retarder leur défaite", a déclaré Zelensky dans son allocution vidéo."Nous devons perturber ce scénario russe. Nous nous préparons pour cela. Les terroristes doivent perdre. Toute tentative de leur nouvelle offensive doit échouer", a-t-il poursuivi.L'armée ukrainienne a déclaré avoir lancé une frappe qui a entraîné la perte d'équipements russes et de personnel près de Makiivka. Mais elle n'a pas donné plus de détails.Le bilan de la frappe ukrainienne le soir du Nouvel An sur un bâtiment où étaient regroupés des soldats russes à Makiïvka, dans l'est de l'Ukraine, a grimpé à 89 morts, annonce le ministère russe de la Défense."Le nombre de nos camarades morts a atteint 89", a déclaré le général Sergueï Sevrioukov dans un communiqué vidéo diffusé par le ministère russe de la Défense.De nouveaux corps ont été découverts dans les ruines, a-t-il expliqué."A l'heure actuelle, une commission mène l'enquête sur les circonstances" de l'attaque, a-t-il ajouté."Mais il est déjà évident que la cause principale (...) est l'allumage et l'utilisation massive par le personnel de téléphones portables à portée des armes ennemies, contrairement à l'interdiction", a expliqué le général.Des rassemblements se sont déroulés mardi en Russie pour rendre hommage aux militaires tués. Leur mort a provoqué un choc qui a déclenché une vague de critiques contre l'armée.L'ancien président du Parlement russe, Rouslan Khasbulatov, allié de Boris Eltsine avant de se retourner contre lui en 1993, est mort à l'âge de 80 ans, annonce la télévision d'Etat, citant des proches.Rouslan Khasbulatov, d'origine tchétchène, est décédé à son domicile dans la banlieue de Moscou, selon la même source.Le militant des droits humains Alexander Cherkasov a confirmé que Rouslan Khasbulatov était mort mardi 4 janvier, sans préciser la cause du décès.Son corps sera transporté dans son village natal de Tolstoi-Yurt, en Tchétchénie, où ses obsèques auront lieu, a-t-il précisé sur Facebook.