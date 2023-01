DIRECT - Ukraine : Zelensky promet de fournir "tout le nécessaire" pour défendre Soledar et Bakhmout

La situation à Soledar est depuis quelques jours "difficile" pour l'armée ukrainienne et "les combats les plus acharnés et les plus violents se poursuivent aujourd'hui", a indiqué jeudi, la vice-ministre de la Défense, Ganna Maliar. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a, quant à lui, promis de fournir "tout le nécessaire" aux soldats qui résistent aux assauts russes à Soledar et Bakhmout, deux villes de l'est du pays que la Russie tente coûte que coûte de conquérir pour changer le cours de la guerre.