DIRECT - Ukraine : Zelensky se dit prêt à parler de la Crimée et du Donbass avec Poutine

5h00 TU - Un compromis sur le Donbass et la Crimée contre la fin des hostilités ?

4h30 TU -Poutine envisage d'utiliser des armes chimiques et biologiques selon Joe Biden

4h00 TU - La Russie affirme que le centre commercial bombardé le 21 mars était une réserve d'armes

1h55 TU - Le yatch du propriétaire du club de Chelsea ammarré en Turquie

Le yatch de l'oligarche russe Roman Abramovitch, à Tivat, au Montenegro, le 12 mars 2022. Risto Bozovic/AP

Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, s'est dit prêt à tout discuter avec son homologue russe Vladimir Poutine, à condition que ce dernier accepte de négocier directement avec lui, y compris de la Crimée et du Donbass.Cependant, il exige des "garanties de sécurité" en préalable, et en prévenant que l'Ukraine serait "détruite" avant de se rendre.Lors d'une réuinion avec des dirigeants d'entreprises américains à Washington le 21 mars, le président américain Joe Biden a assuré qu'il est "clair" que la Russie envisage d'utiliser des armes chimiques et biologiques en Ukraine. "Il est dos au mur", a expliqué le président américain à propos du président russe Vladimir Poutine. Il a avertit qu'une telle décision entraînerait une réponse occidentale "sévère".Le 21 mars, un centre commercial de Kiev a été bombardé par les forces russes. Au moins huit personnes sont mortes. Moscou affirme que ce centre commercial était un dépôt d'armes.Un yacht appartenant au milliardaire russe Roman Abramovitch, propriétaire du club de football de Chelsea, a accosté dans le sud-ouest de la Turquie. Solaris, un bateau de luxe de 140 mètres de long battant pavillon des Bermudes, a été filmé le 21 mars dans la ville touristique de Bodrum. La Turquie n'applique pas les sanctions occidentales contre les oligarques russes.Plusieurs pays ont saisi des yachts appartenant aux Russes les plus fortunés et le président américain Joe Biden a assuré que les alliés "viendront chercher vos biens mal acquis".