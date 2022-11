DIRECT - Ukraine : Zelensky veut défendre le couloir d'exportation de céréales

"Le monde doit réagir fermement à toute tentative russe de perturber le couloir d'exportation de céréales de l'Ukraine", déclare le président Volodymyr Zelensky, alors que davantage de navires chargeaient leurs cargaisons, et ce, malgré la suspension par Moscou de sa participation à un accord négocié par l'ONU.L'une des conséquences mondiales de la guerre de la Russie contre son voisin ukrainien a été les pénuries alimentaires et la crise du coût de la vie dans de nombreux pays.Un accord négocié par les Nations Unies et la Turquie le 22 juillet avait assuré un passage sûr pour les navires transportant des céréales et d'autres exportations d'engrais.La Russie s'est retirée de l'accord, affirmant qu'elle ne pouvait pas garantir la sécurité des navires civils en raison d'une attaque contre sa flotte en mer Noire.Dans une allocution vidéo, Volodymyr Zelensky a déclaré que les navires quittaient toujours les ports ukrainiens avec des cargaisons grâce au travail de la Turquie et des Nations Unies. "Mais une défense fiable et à long terme est nécessaire pour le corridor céréalier", a-t-il déclaré.

01H05 TU. L’Ukraine au menu d'un entretien téléphonique Pékin-Paris.

La cheffe de la diplomatie française Catherine Colonna et son homologue chinois Wang Yi ont évoqué lors d'un appel téléphonique la coopération entre les deux pays et le conflit en Ukraine, ont indiqué les deux parties.

Lors de cet entretien, le ministre chinois "a déclaré que la Chine et la France devraient planifier et concevoir conjointement des échanges et une coopération de haut niveau dans divers domaines entre les deux pays, afin d'ouvrir de nouvelles perspectives aux relations bilatérales", selon un compte-rendu publié par l'agence Chine Nouvelle.

Catherine Colonna a de son côté salué un "entretien constructif", sur son compte Twitter, assurant: "nos échanges bilatéraux vont s'intensifier".

Entretien constructif avec mon homologue chinois Wang Yi.

Nous devons agir de concert pour chercher à mettre fin à l'escalade russe en #Ukraine et obtenir que la #CoreeDuNord respecte ses obligations.

Nos échanges bilatéraux vont s'intensifier. pic.twitter.com/AWhoBWxo6Q — Catherine Colonna (@MinColonna) November 1, 2022

"Nous devons agir de concert pour chercher à mettre fin à l'escalade russe en Ukraine et obtenir que la Corée du Nord respecte ses obligations", a-t-elle ajouté.

Le compte-rendu côté chinois indique lui aussi que "les deux parties ont échangé leurs points de vue sur l'Ukraine, la situation dans la péninsule coréenne et d'autres questions d'intérêt commun", sans plus de précisions.

21H50 TU. Au Web Summit de Lisbonne, Olena Zelenska appelle à "sauver les gens" avec la technologie.

La première dame d'Ukraine, Olena Zelenska, a été largement applaudie mardi lors de la soirée d'ouverture du Web Summit à Lisbonne, après avoir appelé de ses vœux à construire une technologie qui "sauve les gens".

"Je crois que la technologie devrait être utilisée pour créer, pour sauver et aider les gens, et non pour détruire", a déclaré l'épouse du président ukrainien Volodymir Zelensky face à un public d'entrepreneurs, d'investisseurs et d'autres spécialistes du numérique, réunis pour la grand-messe annuelle de la tech en Europe.

Elle avait auparavant projeté des images des dégâts d'attaques de missiles et de drones russes et qui ont fait de nombreuses victimes civiles dans plusieurs villes du pays, et provoqué des coupures d'électricité.

"La Russie a mis la technologie au service de la terreur. Ce que vous voyez, c'est les conséquences de l'usage de cette technologie", a lancé Olena Zelenska, scénariste de profession, qui a participé ces derniers mois en personne à plusieurs événements internationaux.

Son mari est apparu plus tôt cette année sous forme d'hologramme lors de plusieurs événements dédiés à la technologie et aux startups, appelant directement les entreprises à l'aider à reconstruire son pays.

"Les experts disent que (la technologie russe) est plutôt simple. (...) Mais elle est suffisante pour tuer des gens", a-t-elle ajouté, en citant également l'enquête du média d'investigation Bellingcat selon lequel des informaticiens russes participeraient activement à l'effort de guerre.

"Des spécialistes en Russie ont fait le choix d'être des agresseurs et des meurtriers. (...) Votre métier, votre champ d'expertise, est désormais un champ de bataille dans la guerre que la Russie mène contre l'Ukraine", a-t-elle dit.

Elle a à l'inverse mis en avant le développement de prothèses high-tech pour les enfants ukrainiens blessés et amputés à cause du conflit.