Direction de France Médias Monde: Saragosse candidate à un troisième mandat

Marie-Christine Saragosse est candidate à un troisième mandat de PDG de France Médias Monde, la structure publique chargée de l'audiovisuel extérieur qui regroupe la télévision France 24 et la radio RFI, a-t-elle annoncé lundi dans un message aux salariés dont l'AFP a obtenu copie.

"Ma candidature s'inscrit dans une démarche de stabilité pour le groupe" dans une période "d'incertitudes" dues notamment à la suppression de la redevance et aux "discussions qui resurgissent sur la réforme des structures de l'audiovisuel public", écrit Mme Saragosse dans ce message.

Âgée de 62 ans, elle dirige France Médias Monde depuis 2012. Ce groupe réunit la chaîne d'information continue France 24 (en français, en anglais, en arabe et en espagnol), RFI (qui émet en français et 15 autres langues) et la radio française en langue arabe Monte Carlo Doualiya (MCD).

La présidence de France Médias Monde sera désignée au plus tard le 23 janvier par l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, pour un mandat de cinq ans.

Depuis une loi de 2013 sur l'indépendance de l'audiovisuel public, c'est à l'Arcom (autrefois nommé CSA), et non plus au président de la République, que revient la tâche de nommer les présidents de France Télévisions, Radio France et France Médias Monde.

La liste des candidatures pour la présidence de France Médias Monde sera rendue publique par l'Arcom le 27 octobre et les auditions démarreront le 14 novembre.

La PDG de Radio France, Sibyle Veil, avait indiqué le 6 septembre qu'elle était candidate à un deuxième mandat. la présidence du groupe de radio public sera nommée par l'Arcom au plus tard le 16 janvier.

Enfin, le mandat de la troisième patronne de l'audiovisuel public, Delphine Ernotte (France Télévisions), court jusqu'en 2025, après son renouvellement en 2020 pour un deuxième mandat.

Dans son avis sur l'activité de France Médias Monde pour la période 2018-2021, rendu fin juillet, l'Arcom estimait que le groupe avait "su déployer ses offres, s'attacher à maintenir une diffusion tant hertzienne que numérique de ses services et produire une offre d'information fiable, indépendante et de qualité, dans un contexte de ressources budgétaires sous tensions".

"Les offres de France Médias Monde (radios, télévisions et offres numériques) ont vu leur diffusion et leur distribution progresser sur la période", ajoutait l'Arcom, rappelant que France 24 "s'adresse à 482 millions de foyers fin 2021 (+37% par rapport à 2017)" et que RFI et MCD disposent respectivement de 152 et 28 relais FM à travers le monde.

Le budget de France Médias Monde pour 2022 était d'environ 254 millions d'euros.