Discours de l'Elysée du 27 février : le président Macron énonce sa politique africaine

Lundi 27 février à 17H heure de Paris (16H TU), depuis le Palais de l'Elysée, le président français Emmanuel Macron livre un grand discours sur sa politique africaine qui sera prolongé par une conférence de presse auprès de médias français et africains.



Suivre en direct l'événement, heure en temps universel (TU).

16h10 TU Début du discours du président Macron



Les invités, ministres, ambassadeurs, parlementaires et la presse sont installés pour le discours du président Macron avec comme titre affiché sur un écran "Notre futur - Le partenariat Afrique-France".



Le discours devrait durer une trentaine de minutes, 4 questions devraient être posées.



Des journalistes sont aussi en duplex à Libreville.



Objectif de ce discours selon le président : avoir une politique plus simple et plus lisible, une politique qui associe les entrepreneurs les innovateurs, les atrtistes les scientifiques



Le président rappelle son discours de Ouagadougou : "Il n'y a plus de politique africaine de la France? Ces mots sont toujours d'actualité"



"Pas un nouveau discours sur le sol africain, mais de manière la plus claire défendre ce que nous faisons"

16H20 Le président s'inscrit dans une volonté de rupture engagée dès 2017



"Il existe une autre voie qui consiste à ne réduire pas l'Afrique à une compétition de rente".

Le président prône de "batir une nouvelle relation équilibrée et responsable". "Un cap fixé à Ouagadougou en 2017".

16h25 Le président Macron annonce une loi pour encadrer de "nouvelles restitutions" d'oeuvres d'art à l'Afrique



16H30 "Nous devons aller au bout du changement"



Premier objectif

Ce déplacement en Afrique centrale intervient à la fin d'un cycle "marqué par la prééminence du sécuritaire". Notre "présence sécuritaire doit s'inscrire dans ce nouveau partenariat".



Deuxième objectif.

"Passer d'une logique d'aide à une logique d'investissement solidaire et de partenariat".



"L'Afrique n'est pas un pré carré", dit le président, mais "un continent où ne devons batir des politiques communes, défendre nos intérets et aider les pays africains à mieux réussir".



16h35 Annonce d'un fonds de "40 milions d'euros dans nos ambassades en Afrique francophone pour un partenariat, une communication offensive et décomplexée"



16H42 "On vient défendre nos intérêts" insiste le président.



"D'abord, la démocratie." "Il ne s'agit pas d'imposer nos valeurs", nuance le président.



Autre intérêt : "Une nouvelle ambition économique". Mais il y a une nécessité d'un"réveil collectif" pour être compétitif face aux autres.



"Jouer collectif avec nos partenaires européens, notamment sur les sujets de défense et sécurité", mais aussi avec "le levier des infrastructures africaines" de qualité, affirme le président.