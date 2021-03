Disneyland compte rouvrir ses portes "d'ici la fin avril"

Le directeur général du groupe Disney a annoncé mardi qu'il espérait pouvoir rouvrir le parc d'attractions Disneyland "d'ici la fin avril", à la faveur d'un assouplissement des restrictions sanitaires décidé par les autorités californiennes à la suite d'un net déclin des cas de Covid-19 dans l'Etat.

"Nous espérons que la situation continuera à s'améliorer et que nous serons en mesure de rouvrir nos parcs aux visiteurs avec une capacité limitée d'ici la fin avril -- nous souhaitons communiquer une date pour l'ouverture dans les semaines à venir", a déclaré Bob Chapek, directeur général du numéro un mondial du divertissement.

La Californie a annoncé vendredi que Disneyland et les autres parcs de loisirs, fermés depuis un an en raison de la pandémie, pourraient être autorisés à rouvrir à partir du 1er avril si le comté dans lequel ils se trouvent n'est plus classé en "zone pourpre", le niveau de risque le plus élevé selon des critères californiens.

Le comté d'Orange, où est situé Disneyland, est encore classé "pourpre" mais pourrait passer au niveau inférieur (rouge) d'ici quelques semaines.

La capacité des parcs situés en zone rouge sera toutefois limitée à 15% du niveau habituel et seuls les habitants de Californie pourront dans l'immédiat y avoir accès, selon les critères définis par les autorités sanitaires de Californie.

Bob Chapek, qui s'exprimait lors de la réunion annuelle des actionnaires de Disney, a expliqué que les préparatifs pour la réouverture de Disneyland demanderaient du temps et qu'ils pourraient ne pas être achevés pour le 1er avril.

Cela nécessitera notamment de "rappeler plus de 10.000 employés placés au chômage technique" depuis le début de la pandémie et "de les former à travailler dans le respect des nouvelles exigences de l'Etat de Californie", a-t-il dit.

Situé à Anaheim, Disneyland est le deuxième parc d'attractions le plus visité au monde, derrière Disney World à Orlando (Floride), qui a pu rouvrir dès juillet 2020 avec une jauge limitée. D'autres parcs Disney ont également repris leurs activités en Asie ou en banlieue de Paris.

La fermeture de Disneyland s'est traduite par le licenciement de milliers d'employés de Disney et a entraîné d'énormes difficultés économiques pour les hôtels, restaurants et autres commerces californiens vivant de la manne touristique de la firme aux grandes oreilles.

Au cours de son intervention, Bob Chapek a aussi annoncé que le service de vidéo à la demande Disney+ avait franchi la barre des 100 millions d'abonnés dans le monde, seulement seize mois après son lancement.

Le service de streaming a dépassé toutes les attentes du groupe, tombant à point nommé pour compenser le manque à gagner subi par les activités touristiques et cinématographiques du géant du divertissement.