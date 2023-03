Disparus des Deux-Sèvres: le deuxième suspect mis en examen pour "assassinats"

Le deuxième homme placé en garde à vue, mercredi, dans l'enquête sur la disparition d'un couple dans les Deux-Sèvres fin novembre a été mis en examen pour "assassinats" et placé en détention provisoire, a annoncé vendredi soir le parquet.

Il est également poursuivi pour "modification de l'état des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité" et "enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le septième jour", précise dans un communiqué le procureur de la République de Poitiers, Cyril Lacombe.

Un premier suspect avait été mis en examen jeudi pour "enlèvement et séquestration non suivis d'une libération volontaire", et placé en détention provisoire.

Un troisième suspect doit être présenté samedi à un juge d'instruction.

Depuis leur disparition à Prahecq, une bourgade de 2.000 habitants proche de Niort, durant la nuit du 25 au 26 novembre, Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et Kevin Trompat, 21 ans, n'ont plus donné aucun signe de vie.

C'est la première fois que la justice évoque officiellement la piste d'un assassinat.

Après une première enquête pour disparition inquiétante, diligentée par le parquet de Niort, celui de Poitiers avait ouvert fin décembre une information judiciaire, pour arrestation, enlèvement, détention ou séquestration.

Le premier mis en examen jeudi soir est un ami du couple, qui devait les héberger dans une maison ce jour-là.

Les enquêteurs ont relevé des incohérences entre ses déclarations passées sur son emploi du temps au moment des faits et durant le week-end qui a suivi, et le relevé géolocalisé de ses communications téléphoniques.

Le deuxième suspect, interpellé mercredi à La Rochelle, est un homme de 22 ans, originaire de Puyravault, selon une source proche du dossier.

C'est dans cette commune de Charente-Maritime, située à une heure de Prahecq, qu'avaient été retrouvées des affaires appartenant au couple de disparus, notamment une brosse à cheveux de la jeune femme et un brevet de sécurité routière de son compagnon, dans un conteneur de recyclage de vêtements le 8 décembre.

Selon Le Courrier de l'Ouest, le téléphone des deux mis en examen ont "borné" aux mêmes endroits et aux mêmes moments la nuit de la disparition.

Le troisième suspect, âgé de 23 ans, est "lié" au premier mis en examen, a précisé le parquet de Poitiers.

De source proche de l'enquête, la disparition du couple pourrait être en partie liée à un trafic de stupéfiants.

Lors de la battue du 5 janvier à Prahecq, la belle-mère de Kevin Trompat avait dit à des journalistes qu'il "avait pratiquement 10.000 euros sur lui" le soir de sa disparition, une somme qu'elle lui avait apportée à Prahecq, selon elle "pour acheter une voiture".