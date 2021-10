Dix-huit anciens joueurs de NBA inculpés pour fraude à l'assurance santé

Dix-huit anciens joueurs de NBA, dont Tony Allen, champion en 2008, ont été inculpés jeudi pour avoir escroqué pour plusieurs millions de dollars le système d'assurance santé de la ligue professionnelle américaine de basket-ball, ont annoncé jeudi les procureurs fédéraux de Manhattan.

Selon l'acte d'inculpation, le système, en place de 2017 à 2020, consistait à faire de fausses déclarations pour toucher des remboursements de soins auxquels ils n'avaient pas droit.

Les joueurs sont accusés d'avoir soumis des demandes de remboursements pour de faux soins médicaux et dentaires, pour un montant total de 3,9 millions de dollars et d'avoir perçu environ 2,5 millions en paiements frauduleux. Le FBI a participé à l'enquête.

Les procureurs fédéraux accusent Terrence Williams, un ancien joueur des New Jersey Nets (devenus depuis les Brooklyn Nets) et des Houston Rockets, d'avoir orchestré la fraude et d'avoir touché pour 230.000 dollars de sommes indues. "C'était la cheville ouvrière du système", a déclaré à la presse la procureure Audrey Strauss.

La très grande majorité des inculpés sont des anciens joueurs de second plan, mais parmi eux figurent Glen "Big Baby" Davis et Tony Allen, l'un des meilleurs défenseurs de la NBA à l'époque, tous deux champions en 2008 avec les Boston Celtics et finalistes en 2010. Selon le communiqué des procureurs, Allen n'a pas pu être arrêté et était en fuite jeudi, tout comme deux autres anciens joueurs, mais son épouse a été arrêtée et inculpée.

Parmi 19 inculpés au total, 15 ont été arrêtés sur le sol américain jeudi et devaient être présentés à la justice dans différents Etats.

Shannon Brown, un ancien arrière des Los Angeles Lakers, et Sebastian Telfair, qui avait joué pour les Cleveland Cavaliers, font aussi partie de la liste.

Les joueurs ont tous été inculpés de complot en vue de commettre une fraude dans le domaine de la santé et fraude électronique. Williams a également été inculpé d'usurpation d'identité aggravée.