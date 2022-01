Djokovic: une participation à Roland-Garros envisageable, selon Maracineanu

Les protocoles sanitaires imposés lors des grands événements sportifs en France, notamment les bulles sanitaires, permettraient "en France à quelqu'un comme Novak Djokovic de pouvoir entrer sur le territoire" et de participer à Roland-Garros, a affirmé vendredi la ministre des Sports Roxana Maracineanu sur France Info.

Un sportif "qui ne sera pas vacciné (...) pourra participer à la compétition parce que le protocole, la bulle sanitaire de ces grands événements sportifs le permettra", a expliqué la ministre, répondant à une question sur le N.1 mondial à propos du tournoi de Roland-Garros en mai.

"Il y a des protocoles sanitaires imposés pour les grands événements par les fédérations en question, qui viennent s'ajouter, s'additionner au protocole du pays et donc c'est ce qui permettra en France à quelqu'un comme Novak Djokovic de pouvoir entrer sur le territoire", a-t-elle poursuivi.

Mais "tout joueur, tout sportif qui s'entraîne en France, qu'il soit français ou étranger, s'il est domicilié sur notre territoire, pour s'entraîner, il faudra qu'il ait un pass vaccinal tout le temps pour entrer dans un équipement sportif", a-t-elle rappelé.

A dix jours du coup d'envoi de l'Open d'Australie (17-30 janvier), le champion serbe, qui entretient le flou sur son statut vaccinal, a passé une deuxième nuit dans une chambre exiguë du Park Hotel de Melbourne, utilisé par le gouvernement australien pour retenir des personnes en situation irrégulière.

Le nonuple vainqueur du tournoi a été placé en rétention après l'annulation de son visa d'entrée en Australie, dans la nuit de mercredi à jeudi, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'entrée sur le territoire imposées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

"En France, aujourd'hui, nous n'avons pas la même réglementation que l'Australie pour rentrer sur le territoire, pour les sportifs comme pour les autres citoyens des autres pays", a rappelé Maracineanu.

Ainsi, le pass vaccinal s'applique aux sportifs qui évoluent en France, qu'ils soient français ou étrangers. Pour le reste, ce sont les conditions d'entrée sur le territoire puis les protocoles des organisateurs qui s'appliquent, comme prochainement celui du Tournoi des Six Nations. Ses contours ne sont pas encore connus, de même que le protocole de Roland-Garros dans plusieurs mois.

Concernant plus particulièrement Roland-Garros, "c'est au mois de mai donc on espère qu'on en aura plus besoin évidemment", a ajouté la ministre.