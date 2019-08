Donald Trump : "Hollywood est raciste"

"Le Hollywood libéral est raciste au plus haut point". C'est par une attaque très violente que Donald Trump s’en est pris à la Mecque mondiale du cinéma dans un tweet du 8 août 2019. En ligne de mire, sans le nommer, un film dont la sortie est prévue en salles américaines le 27 septembre prochain : "The Hunt" ("La Chasse"), qui met en scène la rivalité féroce entre républicains et démocrates, scénarisé par le co-créateur de Lost, Damon Lindelof, et produit par le magnat du film d'épouvante, Jason Blum.



Liberal Hollywood is Racist at the highest level, and with great Anger and Hate! They like to call themselves “Elite,” but they are not Elite. In fact, it is often the people that they so strongly oppose that are actually the Elite. The movie coming out is made in order.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 9, 2019

....to inflame and cause chaos. They create their own violence, and then try to blame others. They are the true Racists, and are very bad for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 9, 2019



"L'Hollywood libéral est raciste au plus haut niveau et avec beaucoup de colère et de haine ! Ils aiment s’appeler l' "Elite", mais ils ne sont pas l'Elite. En fait, ce sont souvent les gens auxquels ils s'opposent si fermement qui sont en réalité l'élite. Le film qui sort est fait … pour enflammer et causer le chaos. Ils créent leur propre violence et essaient ensuite de blâmer les autres. Ils sont les vrais racistes et sont très mauvais pour notre pays !"

Synopsis de "La Chasse"

Le synopsis du film décrit un groupe d’élite qui se réunit pour la première fois au sein d’un manoir isolé afin de chasser des humains, en guise de sport. Mais leur plan est sur le point de dérailler, à cause de l’une des proies, Crystal, qui connait les jeux de cette chasse à l'homme mieux qu’eux.

"The Hunt", à l’affiche duquel on retrouve Hilary Swank et Betty Gilpin, est qualifié de satire ultra-violente de la profonde fracture politique divisant républicains et démocrates.

Les proies, originaires d’états connues pour voter républicain comme le Wyoming ou le Mississippi, ont vite été rattachées comme étant des électeurs de Donald Trump.



Quant aux chasseurs, "l’Elite", ils représentent les démocrates reconnaissables à leur façon de parler des républicains. Ils les appellent des "déplorables" : un terme utilisé durant la campagne présidentielle de 2016 par Hillary Clinton pour désigner les militants de Donald Trump les plus extrémistes.

Certes ce film sulfureux, dont Universal a suspendu la promotion après les récentes fusillades de El Paso et dans l'Ohio, a déjà créé le malaise aux Etats-Unis. Il semblerait que le président américain "surfe" à présent sur cette vague de colère pour attaquer Hollywood dans son ensemble.