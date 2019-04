Données: Facebook table sur une amende record de 3 à 5 milliards de dollars

En raison de sa gestion très controversée des données personnelles, Facebook table sur une amende record d'au moins 3 milliards de dollars aux Etats-Unis, une nouvelle qui a divisé par deux son bénéfice net au premier trimestre, malgré de solides résultats.

Le réseau social, qui a quand même affiché 2,43 milliard de dollars de bénéfice, indique avoir inscrit dans ses comptes la somme de 3 milliards en prévision d'une probable amende de l'agence de régulation fédérale (la FTC) mais précise que le total pourrait atteindre jusqu'à 5 milliards de dollars.

L'agence de régulation cherche à savoir si Facebook n'a pas enfreint un accord à l'amiable datant de 2011, selon lequel le réseau social s'engageait au respect des données personnelles et à la transparence quant à leur utilisation.

Le régulateur avait ouvert des investigations après l'éclatement en mars 2018 du scandale des fuites de données vers la firme britannique Cambridge Analytica.

"Au premier trimestre, nous avons raisonnablement estimé une perte probable et inscrit 3 milliards de dollars liés à l'enquête de la FTC concernant notre plateforme et les pratiques liées aux données des utilisateurs", a écrit le groupe.

"Nous estimons que la fourchette de perte dans ce dossier se situe entre 3 et 5 milliards de dollars. Le dossier reste en cours et il n'y a aucune certitude quant à la date et aux termes définitifs" de cette affaire, dit encore le réseau social.

La presse américaine a évoqué ces dernières semaines des négociations entre Facebook et la FTC sur le montant de la pénalité, dont le montant évoqué jusqu'ici tournait plutôt autour de 2 milliards de dollars.

Outre la FTC le gendarme boursier, la SEC, ainsi que le ministère de la Justice enquêtent sur les pratiques de Facebook, qui font aussi l'objet de plaintes venant d'Etats américains ou d'actionnaires.

- Résultats solides -

Egalement à cause de cette provision de 3 milliards de dollars, le bénéfice ressort à 85 cents, moins qu'attendu.

Toutefois, à 15,1 milliards (+26 %), le chiffre d'affaires est un peu au-dessus des attentes. Le nombre d'utilisateurs mensuels actifs est de 2,38 milliards, conformes aux attentes des marchés, de même que le nombre d'usagers quotidiens (1,56 milliard).

Deux chiffres qui ont réjoui les investisseurs, qui se concentrent en règle générale sur l'activité des entreprises : vers 20H45 GMT, le titre prenait 4,8% dans les échanges électroniques après la clôture de Wall Street.

En partie à cause de cette amende probable de la FTC, les dépenses de Facebook ont explosé de 80% à 11,8 milliards de dollars.

Le groupe est depuis plus de deux ans aux prises avec les controverses à répétition, de la manipulation du réseau à des fins politiques à la gestion des données de ses utilisateurs, qui constituent le fondement de son modèle économique.

Elus ou régulateurs tirent à boulets rouges sur le groupe, qui fait l'objet de poursuites et d'enquêtes tous azimuts dans plusieurs pays, outre les Etats-Unis.