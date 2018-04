Dopage: l'Italie, pays le plus sanctionnÃ© en 2016, devant la France

L'Italie est le pays où l'Agence mondiale antidopage (AMA) a recensé le plus de violations des règles antidopage en 2016, devant la France et les Etats-Unis, selon un rapport publié jeudi.

L'AMA a répertorié en 2016 147 cas de violations des règles antidopage, ou cas de dopage, provenant de sportifs italiens, 86 pour des sportifs français et 76 pour des sportifs américains.

La Russie, au coeur d'un retentissant scandale de dopage, occupe la 6e position de ce classement avec 69 cas.

Par sport, l'athlétisme a été en 2016 la discipline la plus sanctionnée avec 205 violations, devant le bodybuilding (183) et le cyclisme (165), tandis que le football occupe la 5e position (79).

Au total, l'AMA a répertorié 1.595 contrôles positifs en 2016 touchant des sportifs de 117 nationalités et évoluant dans 112 disciplines.

Ce chiffre de 1.595 est le plus bas depuis 2013, date à laquelle l'AMA a publié son premier rapport de ce type: il marque une baisse de 15,9% par rapport à 2015 (1.929) et de 18,3% par rapport à 2013 où il avait culminé à 1.953.

Sur ce total de 1.595 violations recensées en 2016, 1.326 proviennent de résultats d'analyse anormaux, ou contrôles positifs, et les 269 autres ont été révélés par des enquêtes et autres informations, a expliqué l'AMA.

"Nous continuons de percevoir les effets des contrôles +intelligents+ issus de renseignements, un aspect auquel l'AMA porte une attention accrue alors que nous renforçons nos capacités en matière d’enquêtes et de collecte de renseignements", s'est félicité son président, Craig Reedie.

"Les contrôles en compétition et hors compétition restent cruciaux pour la détection du dopage, mais les événements récents ont montré que les enquêtes jouent un rôle de plus en plus important dans la protection des droits des sportifs propres dans le monde entier", a-t-il poursuivi.

Sur les 1.326 contrôles positifs, 1.046 proviennent de sportifs (79%), 280 de sportives (21%), 296 proviennent d'échantillons prélevés hors-compétition (22%), 1.030 d'échantillons prélevés en compétition (78%), a précisé l'AMA.

En 2016, 229.514 échantillons ont été analysés par des laboratoires accrédités par l'AMA: 3.032 ont donné lieu à des résultats anormaux, soit le chiffre le plus élevé depuis 2013, à comparer aux 2.522 de 2015.