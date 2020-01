Dopage: l'Unité d'intégrité de l'athlétisme recommande l'exclusion de la Russie

L'Unité d'intégrité de l'athlétisme a recommandé mercredi l'exclusion de la Russie de la Fédération internationale, alors que le pays est suspendu depuis novembre 2015 pour un vaste scandale de dopage institutionnel.

L'AIU, en charge de la lutte antidopage en athlétisme, a également demandé le maintien du gel du processus qui permettait aux athlètes russes jugés irréprochables par un panel antidopage de concourir sous bannière neutre.

Ces recommandations de l'AIU font suite à "l'affaire Lysenko". Le 21 novembre, le président de la Fédération russe d'athlétisme (Rusaf) et plusieurs officiels avaient été provisoirement suspendus par l'AIU pour "obstruction à une enquête" visant le sauteur en hauteur Danil Lysenko. Ils sont accusés d'avoir fourni de faux documents pour permettre au vice-champion du monde 2017 d'échapper à une sanction pour manquements à ses obligations de localisation pour les contrôles inopinés ("no shows").

"Ces recommandations ont été formulées par le conseil de l'AIU après avoir examiné la réponse de la Rusaf à l'avis de mise en accusation publié le 21 novembre 2019, mettant en évidence un certain nombre de violations par la Rusaf des règles antidopage avec l'implication d'officiels et de représentants de la Rusaf dans la communication de faux documents et de fausses explications dans le cadre de l'affaire des défauts de localisation" de Danil Lysenko.

L'AIU précise que la Rusaf"a déposé une réponse préliminaire à l'avis de mise en accusation le 2 janvier 2020 et une réponse supplémentaire le 16 janvier 2020" et que "la Rusaf disposait d'un total de huit semaines pour répondre aux accusations, après avoir obtenu trois prorogations de délai par l'AIU en cette période."

"Le Conseil de l'AIU considère dans ces circonstances que la Rusaf a eu amplement l'occasion de présenter tout élément ou preuve qui, selon elle, répond aux arguments de l'AIU contre elle. Jusqu'à présent, de l'avis du conseil de l'AIU, elle ne l'a pas fait."