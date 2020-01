Dopage: Lasitskene espère du mieux avec le nouveau ministre des Sports russe

La star russe du saut en hauteur Maria Lasitskene a dit mercredi espérer que la nomination d'un nouveau ministre russe des Sports "aidera" l'athlétisme, au moment où le pays est mis au ban du sport mondial en raison d'un vaste scandale de dopage.

"J'ai envie de croire, j'ai envie d'espérer que ces changements vont nous aider, auront de l'influence sur la Fédération russe d'athlétisme parce que nous sommes vraiment dans un état lamentable", a déclaré la triple championne du monde de 27 ans à l'AFP au lendemain de l'éviction du ministre des Sports Pavel Kolobkov.

M. Kolobkov a été remplacé par Oleg Matytsine, président de la Fédération internationale du sport universitaire, dont la nomination a été bien accueillie par l'Agence russe antidopage (Rusada) et le Comité olympique russe.

Maria Lasitskene, qui fait partie des athlètes russes les plus mobilisés et les plus sévères contre les autorités sportives du pays, a réitéré ses attaques contre les dirigeants de la Fédération russe d'athlétisme, suspendue depuis novembre 2015 par World Athletics (ex-IAAF).

"C'est simplement honteux que depuis si longtemps, les dirigeants de la Fédération n'ont pas été capable de rectifier la situation. Malheureusement, ils l'ont rendue encore pire", a assuré la sauteuse, qui espère toujours pouvoir participer aux Jeux olympiques de Tokyo cet été sous statut neutre.

La Russie a été exclue en décembre pour quatre ans de toute compétition sportive internationale pour avoir falsifié des données antidopage, dernier épisode d'un vaste scandale de dopage institutionnel.

Quand à la fédération d'athlétisme, elle a vu son processus de réintégration être suspendu dès novembre 2019, ses dirigeants étant soupçonnés d'avoir fourni de faux justificatifs au sauteur en hauteur Danil Lysenko, qui avait manqué trois fois à ses obligations de localisation pour contrôles inopinés ("no show").

L'élection des nouveaux dirigeants de la Fédération russe d'athlétisme aura lieu le 28 février et Maria Lasitskene doute que la situation change.

"Malheureusement aujourd'hui, ceux qui aimeraient présider la fédération sont des gens en qui je n'ai pas confiance. Beaucoup d'entre eux étaient dans l'équipe de Dmitri Chliakhtine (le président démissionnaire, ndlr) et je ne pense pas que ça puisse aider l'athlétisme", a-t-elle déclaré.