Dopage: les biathlètes Fillon-Maillet et Jacquelin déplorent un nombre de contrôles trop faible

Les biathlètes français Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin ont pointé du doigt lundi le faible nombre de contrôles antidopage subis cette saison en dehors des compétitions en raison de la crise sanitaire.

"On a été très peu contrôlés en dehors des courses, a expliqué Fillon-Maillet, à deux jours du début des Mondiaux à Pokljuka en Slovénie (10-21 février). J'ai été contrôlé depuis le début de saison seulement une fois à la maison et une fois dans le cadre de la Coupe du monde. C'est très peu par rapport aux autres années."

Le Jurassien trouve "dommage que l'IBU (la Fédération internationale de biathlon, ndlr) ne mette pas en place des contrôles plus réguliers, comme les autres années, pour intimider et contrôler le maximum d'athlètes. Parce que comme les contrôles se raréfient, cela peut pousser certains athlètes à se doper", a-t-il déploré.

"J'ai discuté avec un contrôleur de l'IBU, il m'a dit qu'ils étaient aussi nombreux que les autres années mais que c'était impossible d'organiser des contrôles sur un site spécifique où on pourrait contrôler 20 à 30 athlètes par jour, a-t-il ajouté. Là, ils doivent les contrôler un par un, cela prend beaucoup plus de temps. A cause du Covid, le dopage peut continuer, j'espère que ça n'aura pas de répercussions."

Emilien Jacquelin a de son côté jugé "étrange" de n'avoir pas été souvent testé cet hiver en dehors des compétitions.

"Sur l'ensemble de la saison, les contrôles hors courses sont moins importants. L'an dernier avant les Mondiaux, j'ai eu deux tests à la suite, un le mercredi soir et l'autre le jeudi matin. Je sais qu'avec cette épidémie, la lutte antidopage est compliquée mais je pense que l'on ne doit pas s'arrêter à ça", a déclaré le Français qui défendra à Pokljuka son titre de champion du monde de la poursuite décrochée en 2020 à Anterselva (Italie).

Quentin Fillon-Maillet a aussi exprimé sa déception après la publication le 28 janvier d'un rapport accablant d'une commission mise en place par l'IBU, accusant l'ancien président de l'instance Anders Besseberg d'avoir couvert des cas de dopage russes en échange de diverses faveurs.

"Cela me brise le coeur, a-t-il affirmé. Si la direction de notre Fédération internationale est corrompue, ça met le doute sur beaucoup de choses. J'espère qu'on tend vers un sport de plus en plus propre. Mais cela donne une image négative de notre sport."

kn/bm