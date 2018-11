Dopage: neuf biathlètes kazakhs suspendus provisoirement

Neuf biathlètes kazakhs ont été provisoirement suspendus pour suspicion de dopage par la Fédération internationale de biathlon (IBU), a annoncé l'IBU jeudi.

Ces suspensions provisoires, qui concernent les biathlètes Galina Vishnevskaya, Alina Raikova, Darya Klimina-Ussanova, Olga Poltoranina, Yan Savitsky, Maxim Braun, Anna Kistanova, Anton Pantov et Vassiliy Potkorytov, sont liées à des enquêtes menées en Italie et en Autriche, selon l'IBU.

En janvier, la police italienne avait saisi dans la chambre d'hôtel du Dr Chossilbek Tagayev, médecin de l'équipe kazakhe, de grandes quantités de Prednisolone, un glucocorticoïde aux propriétés anti-inflammatoires, interdit aux sportifs en compétition. Le médecin kazakh avait ensuite été provisoirement exclu de toute compétition.

Lors des Mondiaux 2017 à Hochfilzen (Autriche), une perquisition avait eu lieu à l'hôtel du Kazakhstan et la police autrichienne y avait saisi des médicaments et des téléphones mobiles. Tous les biathlètes kazakhs avaient été ensuite soumis à des contrôles antidopage urinaires et sanguins, qui se sont révélés négatifs.

L'enquête pour "fraude sportive" avait été ouverte à partir d'un signalement d'un particulier qui, en janvier 2017, avait observé, à une station d'essence du Tyrol oriental, le déchargement d'un gros carton par les occupants de plusieurs minibus.

La police avait trouvé à l'intérieur du carton une quantité considérable de matériel jetable médical de seconde main, comme des seringues, des perfusions et des ampoules d'injection ainsi que des notes manuscrites, pouvant laisser supposer un processus de dopage. En outre, diverses accréditations pour les événements de l'IBU avaient aussi été trouvées.

