Dopage: Salazar banni des Mondiaux d'athlétisme après sa suspension

L'Américain Alberto Salazar, entraîneur controversé du Britannique Mo Farah jusqu'en 2017 et d'athlètes engagés aux Mondiaux de Doha (Qatar), s'est vu retirer son accréditation pour les Championnats du monde après l'annonce de sa suspension de quatre ans pour "incitation" au dopage, a-t-on appris mardi auprès de la Fédération américaine d'athlétisme (USATF).

"L'USATF a pris les dispositions nécessaires pour que l’accréditation de M. Salazar pour les Championnats du monde soit désactivée", a annoncé l'USATF dans un communiqué transmis à l'AFP.

Alberto Salazar a été suspendu pour "organisation et incitation à une conduite dopante interdite", avait indiqué l'Agence américaine antidopage (Usada) dans un communiqué publié mardi.

Salazar, âgé de 61 ans, est le maître à penser de l'Oregon Project, un groupe d'entraînement de très haut niveau basé dans le nord-ouest des Etats-Unis et financé par l'équipementier Nike, qui cumule les succès depuis plusieurs années en fond et demi-fond.

Plusieurs athlètes entraînés par Salazar sont présents aux Mondiaux de Doha: la Néerlandaise Sifan Hassan a remporté le 10.000 m samedi et espère doubler avec le 1.500 m, les Américains Clayton Murphy (médaillé de bronze olympique en 2016) et Donovan Brazier sont qualifiés pour la finale du 800 m mardi.

La superstar britannique Mo Farah, quadruple champion olympique et sextuple champion du monde (5.000 et 10.000 m), a notamment fait partie du groupe entre 2011 et 2017, avec les Américains Galen Rupp (double médaillé olympique) et Matthew Centrowitz (champion olympique de 1.500 m en 2016).