Douches, bains et jeux d'eau pour les chevaux à l'Open de France

Les sabots dans l'eau, des jeux rafraîchissants à coups de tuyaux d'arrosage, des serviettes humides sur la crinière: des milliers de chevaux font l'objet de toutes les attentions cette semaine à l'Open de France d'équitation, avec une vigilance accrue jeudi pour le pic de chaleur de la 2e canicule de l'été.

En plein coeur de la Sologne, à Lamotte-Beuvron, la compétition accueille depuis samedi 4800 chevaux pour le rendez-vous annuel des clubs. Avec une donnée inédite cette année: les fortes chaleurs. Jeudi, les organisateurs ont décidé d'aménager les horaires pour résister au mieux aux 40 degrés annoncés. Les épreuves ont débuté dès 7h30 (contre 9h30 initialement) avec une pause forcée de 13h00 à 17h30.

"Cette année, c'est exceptionnel. De mémoire, on n'a jamais vu un aménagement horaire comme ça", rapporte Christophe Mallet, du haras de la Bourdonnaye, et qui a 4 chevaux engagés dans la compétition.

"On fait marcher les chevaux plusieurs fois par jour, on change l'eau de leur seau très régulièrement pour qu'elle ne chauffe pas et c'est une douche systématique après l'effort", détaille-t-il.

Le domaine de 400 hectares du parc équestre fédéral où se tiennent les épreuves est riche d'étangs dans lesquels les chevaux trempent leurs jambes. Certains grattent même le fond avec leur sabot pour s'éclabousser et s'hydrater. Les cavaliers n'hésitent pas à rester longtemps immergés jusqu'à la taille pour le bien-être de leur animal.

- Nombreuses coliques -

Durant la pause, beaucoup ont choisi la - très relative - fraîcheur des bois dans une ambiance très détendue et apaisante.

L'équipe des quatre vétérinaires missionnée sur la compétition est plutôt satisfaite des bonnes précautions prises par les cavaliers.

"On pensait qu'on aurait plus d'appels que ça aujourd'hui (jeudi)", souligne Johanna Vassilakis, l'une des +véto+, qui n'a cependant pas chômé.

"La canicule nous donne beaucoup de travail. On a pas mal de coliques sur des chevaux qui n'ont pas bu assez d'eau", dit-elle.

Le docteur rappelle l'importance de doucher souvent le cheval pour le refroidir et de s'assurer que l'animal a toujours de l'eau propre à disposition. Des messages de prévention qui ont été largement entendus.

Depuis samedi, seul un cheval a été envoyé en clinique en raison d'une colique à la suite d'un coup de chaud.

Un cheval déshydraté se reconnaît à sa tête basse, il est complètement abattu voire même reste couché. Mais pour ne pas en arriver à ce stade, les cavaliers lorgnent l'oeil de leur équidé et lui pincent régulièrement la peau (comme chez les humains, en cas de déshydratation, la peau ne se remet pas en place).

Vendredi, les températures doivent revenir à une certaine normalité. Mais il ne faudra pas baisser la garde pour autant. "Après un coup de chaleur comme ça, il faut rester vigilant jusqu'au bout", prévient Christophe Mallet.