Drogue: New York veut ouvrir des "salles de shoot" et crÃ©er un prÃ©cÃ©dent

Le maire de New York souhaite mettre en place quatre salles d'injection contrôlées médicalement, ou "salles de shoot", pour réduire le nombre d'overdoses, en hausse constante, ce qui créerait un précédent aux Etats-Unis.

"Après un examen rigoureux d'initiatives similaires dans le monde, la prise en compte de considérations de santé publique et d'avis d'experts en sûreté, nous pensons que les centres de prévention d'overdose vont sauver des vies et amener davantage de New-Yorkais à suivre le traitement dont ils ont besoin pour vaincre cette addiction mortelle", a écrit jeudi le maire de New York, Bill de Blasio, sur son compte Twitter.

Cette prise de position s'appuie sur les conclusions d'un rapport très détaillé sur le sujet, publié jeudi par le département de la Santé de la ville de New York.

Il rappelle que les décès par overdose sont en hausse constante dans la plus grande ville des Etats-Unis depuis 15 ans, avec des foyers de concentration dans le sud de Staten Island et au sud du Bronx.

Bien que New York connaisse aujourd'hui son plus faible niveau de délinquance de l'ère moderne, elle a enregistré, en 2017, 1.441 morts par overdose, un record depuis que la municipalité tient des statistiques sur le sujet.

La capitale culturelle des Etats-Unis n'échappe pas à la crise des opiacés, qui ont été impliqués dans la mort de 42.249 personnes dans le pays en 2016, selon les Centres américains de prévention des maladies (CDC).

Selon les projections de la ville, la mise en place de quatre salles d'injection supervisée permettrait d'éviter entre 67 et 130 décès par an.

Le coût d'installation et de fonctionnement de ces centres serait intégralement compensé, selon les auteurs du rapport, par la baisse des coûts liés à ces décès pour le système de santé.

Les centres d'injection contrôlés ont été créés en 1986 en Suisse. Aujourd'hui, selon le rapport publié jeudi, il en existe environ 100 dans le monde, répartis dans 10 pays, dont la France, et 67 villes.

Les auteurs du rapport ont également effectué une analyse juridique et considèrent que la création de sites d'injection surveillée doit être validée par l'Assemblée de l'Etat de New York, ou éventuellement introduite par décret par le gouverneur Andrew Cuomo.

Selon le New York Times, la ville de New York a adressé jeudi une lettre au gouverneur lui faisant part de son intention d'ouvrir quatre centres.

Sollicitée par l'AFP, la municipalité n'a pas donné suite.

Plusieurs villes américaines ont fait part de leur intérêt pour la création de centres, notamment San Francisco, Philadelphie, Denver et Seattle, mais aucune n'a encore franchi le pas.

Outre les obstacles sur le plan local, elles redoutent la possible intervention des autorités fédérales, qui pourraient considérer ces centres comme contrevenant à la législation nationale sur les stupéfiants.

Un risque cité par le rapport publié jeudi, mais que les autorités sanitaires de New York semblent prêtes à prendre.