Drogue: saisie de 578 kg de cocaïne par les douaniers d'Arcachon

La brigade de douanes d'Arcachon (Gironde) a saisi 578 kilos de cocaïne lors d'un contrôle autoroutier, une quantité représentant une valeur marchande de plus de 40 millions d'euros à la revente, a-t-on appris vendredi auprès des douanes et du parquet de Bordeaux.

Les deux chauffeurs de nationalité bulgare du camion ont été présentés à un magistrat en vue d'une mise en examen, notamment pour importation et trafic de stupéfiants. Le parquet a requis des mandats de dépôt et précise que les deux hommes encourent jusqu'à 10 ans de prison.

La saisie a eu lieu lundi lors d'un contrôle sur l'autoroute A63 qui relie Bayonne à Bordeaux, "dans le sens Sud-Nord", précisent les douanes et le parquet dans deux communiqués distincts.

La fouille à l'aide d'un chien a "révélé la présence de 578 kg de cocaïne conditionnés en pains et rassemblés en palettes qui se trouvaient au milieu du fret légal", selon le parquet.

Au total, 501 paquets de cocaïne ont été dénombrés au milieu des palettes de carrelage que le camion immatriculé en Bulgarie était censé transporter entre l'Espagne et les Pays-Bas, ont indiqué les douanes.

Une somme de 7.000 euros en espèces a par ailleurs été retrouvée dans l'habitacle et sur l'un des deux chauffeurs, d'après le parquet.

Le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, et celui délégué aux Comptes publics, Gabriel Attal, ont souligné dans un communiqué le "caractère exceptionnel" de cette saisie "de par sa quantité et son mode opératoire".

"Sur les routes, une quantité aussi importante est rare", a précisé une source douanière à l'AFP.

"Les saisies sont généralement de quelques dizaines de kilos, 20, 30 kilos. Les plus grosses saisies, au-delà d'une tonne, se font sur des voiliers. Après avoir accosté, la drogue est dispatchée dans plusieurs camions et donc les saisies sur les routes sont sur des volumes plus faibles", a ajouté cette source.

Au 31 juillet, les saisies douanières de stupéfiants se montaient à 73 tonnes, dont 15,42 tonnes de cocaïne, selon les douanes.