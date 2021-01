Droits TV: Canal+ conteste en justice la consultation de marché de la Ligue

Canal+ a saisi le tribunal de commerce de Paris pour contester la consultation de marché lancée par la Ligue de football professionnel (LFP) pour ses droits TV, a-t-on appris de source ayant connaissance du dossier lundi.

La chaîne cryptée estime "anticoncurrentielle" cette consultation de marché qui s'achèvera le 1er février pour la remise en concurrence des rencontres de Ligue 1 et Ligue 2 délaissées par le diffuseur défaillant Mediapro, selon cette même source, confirmant des informations du quotidien L'Equipe. Une audience a été fixée au 19 février, soit plus de deux semaines après le dépôt théorique des offres par les diffuseurs intéressés.

La Ligue a en effet lancé la semaine dernière une "consultation de marché" partielle. Elle ne souhaite remettre en concurrence que 80% de ses matches de L1 et de L2, ceux du cycle 2020-2024 initialement décrochés par le groupe sino-espagnol Mediapro, qui a négocié son retrait en décembre.

Mais Canal+, qui diffuse les 20% restants de la Ligue 1 via un accord de sous-licence signé avec la chaîne beIN Sports pour 330 millions d'euros par an, souhaite restituer ces droits afin que l'intégralité des rencontres soient remises en concurrence via un appel d'offres global.

De source ayant connaissance du dossier, Canal+ se dit victime de "traitement inéquitable" et demande l'invalidation de cette consultation de marché. Selon cette même source, l'assignation en justice a été déposée lundi après-midi, en transparence avec beIN Sports qui partage l'analyse juridique de la chaîne cryptée et va se ranger du côté de son partenaire sur ce dossier.

Interrogés par l'AFP, ni Canal+, ni la LFP, ni beIN Sports n'avaient réagi publiquement à cette annonce en début de soirée lundi.