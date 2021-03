Droits TV de L1: "Date limite" en juin pour trouver un diffuseur sur 2021-2024 (Aulas)

Les discussions "de gré à gré" concernant le cycle des droits télévisuels 2021-2024 vont être "relancées" pour aboutir au plus vite, car pour parvenir à un accord, "la date limite, c'est le mois de juin", a déclaré à l'AFP le président de Lyon, Jean-Michel Aulas.

Après la défaillance du groupe Mediapro, qui avait obtenu la majeure partie des droits de la Ligue 1 pour 2020-2024, la chaîne Canal+ a pris le relais pour le reste de la saison en cours. La Ligue de football professionnel (LFP) doit néanmoins encore trouver un diffuseur pour les trois saisons suivantes.

"Nous allons pouvoir attaquer les négociations normalement de gré à gré" entre la LFP et les candidats intéressés, a affirmé Aulas dans un entretien à l'AFP mardi, puisque le tribunal de commerce de Paris a confirmé la semaine dernière que la Ligue n'était pas contrainte à un appel d'offres global.

Pour boucler un accord, ajoute le dirigeant de l'OL, "la date limite c'est quand même le mois de juin car tous les clubs vont préparer leur budget pour la DNCG", le gendarme financier du football français qui ausculte leurs finances. Les clubs doivent "absolument" faire parvenir leurs projections "avant, au pire, le 30 juin".

"Par le passé, nous avons vu que lorsque nous attendions la dernière minute, comme c'était le cas avec Mediapro, derrière il s'ensuivait des difficultés majeures. Ce n'est pas bon d'attendre le dernier moment en terme de droits TV", a fait remarquer Aulas.

Le dirigeant qui fêtera ses 72 ans le 22 mars, pense aux "infrastructures à mettre en route", mais pas seulement. "Ne l'oublions pas, les droits TV, c'est le consommateur final qui doit être satisfait avant même les diffuseurs", dit-il.

"Ce serait bien qu'avant les vacances de juillet tout soit arrêté. Je sais que les équipes de Vincent Labrune et Mathieu Ficot (respectivement président et directeur général adjoint de la LFP, ndlr) y travaillent d'arrache-pied d'ores et déjà, et certainement que nous serons amenés à travailler avec eux", a-t-il conclu.

Les droits TV, initialement espérés à 1,217 milliard d'euros annuel pour la L1 et la L2, sont retombés, pour la saison 2020-2021, à environ 683 millions d'euros après la défaillance de Mediapro et la fermeture de son éphémère chaîne Téléfoot.