Droits TV de Ligue 1: BeIN Sports "réjouie" mais "étonnée"

BeIN Sports s'est "réjouie" de pouvoir diffuser, à partir de 2020, "la majorité des meilleures rencontres" de la Ligue 1 tout en se disant "surprise" par l'arrivée sur le marché français de l'espagnol Mediapro, grand gagnant de l'appel d'offres des droits TV.

Lors de cet appel d'offres très attendu, dont les résultats ont été dévoilés mardi par la Ligue de football professionnel (LFP), BeIN Sports a obtenu le lot 3, qui assure la diffusion de deux matches (samedi à 21h00 et dimanche à 17h00), avec 28 matches de choix 1, 10 matches de choix 3 et 38 matches de choix 4.

La chaîne sportive diffuse pour le moment, et jusqu'en 2020, sept rencontres en direct à chaque journée de Championnat, mais pas les plus grandes affiches.

"En permettant à nos abonnés de bénéficier du plus grand nombre d'affiches premium à partir de 2020, nous sommes en mesure de leur garantir pour la première fois en exclusivité sur les antennes de BeIN Sports les rencontres chocs entre les plus grands clubs du championnat. C'est l'offre de Ligue 1 la plus qualitative que la chaîne ait jamais proposée", a réagi dans un communiqué le président de BeIN Sports France Yousef Al-Obaidly.

"Nous diffusons ce championnat depuis 2012 et sommes un acteur essentiel de son développement à l'international", commente le dirigeant.

"Nous nous étonnons par ailleurs des résultats de l'appel d'offres concernant l'attribution des autres lots et nous resterons attentifs à l'évolution du marché", poursuit-il toutefois.

- Accords de sous-licences -

"L'arrivée de Mediapro dans ce marché français déjà hautement concurrentiel nous surprend. Nous allons observer avec attention la façon dont ils vont déployer leur modèle en France", a-t-il précisé dans une déclaration à l'AFP.

Les résultats de l'appel d'offres font la part belle à un invité surprise, l'Espagnol Mediapro, qui s'est offert les lots 1, 2 et 4 (notamment les 10 plus belles affiches de la saison, les affiches du dimanche 13h00 et 21h00, du vendredi 21h00 et du samedi 17h00) tandis que Canal+, actuel diffuseur avec BeIN, s'est retrouvé les mains vides.

BeIN Sport, sollicitée par l'AFP, n'a pas précisé si elle examinerait la possibilité de racheter une partie des droits de Mediapro via des accords de sous-licences, une option que Canal+ va pour sa part étudier.

Au total, le contrat des droits de la Ligue 1 2020/2024 s'élève à 1,153 milliard d'euros par an, en hausse de plus de 60% par rapport à la période précédente.

Alors que deux lots de moindre importance n'ont pas été attribués et seront remis en vente, le groupe Altice pourrait s'y intéresser, "mais seulement à la fin de l'année quand les bons résultats se seront confirmés", a indiqué Alain Weill, patron d'Altice France, lors de la conférence de lancement de son nouveau bouquet télévisé RMC Sport.