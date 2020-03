Du bidonville aux gymnases, les migrants toujours sous la menace du coronavirus

Nasrullah a deux certitudes. La première est qu'il est infecté par le coronavirus. La seconde, qu'il aurait évité la maladie s'il avait été mis à l'abri plus tôt dans ce gymnase parisien, après avoir "croupi" dans un camp de migrants en banlieue.

En réalité, l'Afghan de 33 ans, épaisse barbe noire qui déborde de son masque chirurgical, n'a pas encore été diagnostiqué positif au Covid-19: les blouses blanches de Médecins sans frontières (MSF), qui ont ausculté 100 exilés logés dans le gymnase Jean-Jaurès (XIXe arrondissement), le considèrent pour l'instant comme un cas suspect et l'ont placé en quarantaine.

Comme lui, 732 personnes ont été mises à l'abri dans des gymnases et hôtels franciliens, après l'évacuation mardi du campement insalubre qu'elles occupaient depuis environ un mois à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis.

"J'ai des maux de tête, j'ai eu de la fièvre et je sens une pression thoracique. Ca fait 10 jours que j'ai ça", raconte à l'AFP l'ancien avocat afghan confiné à l'étage, sur un lit au pied duquel reposent ses maigres affaires: un sac à dos, un sac en plastique, une boîte de lait demi-écrémé.

"Même si maintenant je vais mieux, grâce à Dieu, j'aurais été mieux soigné ou je n'aurais pas attrapé le virus si je n'étais pas resté à la rue", insiste celui qui est arrivé en France il y a 15 jours seulement pour demander l'asile.

En bas, entre les gradins comme sous les paniers de basket, les lits avaient d'abord été espacés de deux mètres pour respecter les consignes sanitaires, mais en ce dimanche après-midi, ils ont été rapprochés par des migrants regroupés par nationalités, principalement des Afghans et Somaliens qui prennent le thé.

Le coronavirus ? "Ca nous fait peur mais on ne peut pas savoir qui l'a, on n'a pas vraiment été testés. MSF a demandé aux gens comment ils vont. Tout le monde a répondu +ça va+, et c'est tout. Alors on se méfie mais bon, on vit tous ensemble ici", philosophe Farid Ahmad Niazi, un Afghan de 23 ans, tout de même "heureux d'avoir un toit".

- Cinq cas avérés -

De fait, MSF a bien été mandaté par les autorités pour tester ces migrants mais explique ne pas vraiment avoir les moyens de le faire.

Pour dépister les migrants sur les différents sites mardi dernier, MSF n'avait reçu de l'ARS que 5 kits de dépistage... Et lundi, l'ONG recensait "cinq cas positifs" ainsi que des dizaines de suspicions, relève auprès de l'AFP Corinne Torre, responsable de l'opération chez MSF.

"Sachant qu'on part du principe que s'il y a un cas positif, tout le monde est positif", ajoute-t-elle, soulignant la promiscuité dans laquelle ces personnes ont vécu durant des semaines.

"Les gymnases doivent être des sas, des lieux provisoires et les personnes être dirigées vers de vrais lieux d'hébergement d'urgence", faute de quoi il pourrait y avoir une large propagation du coronavirus, poursuit Mme Torre.

La crainte de propagation à l'intérieur est réelle, confirme Christophe Auger, délégué général d'Alteralia, qui gère notamment les deux gymnases parisiens servant d'abris.

"Il faut chercher des solutions alternatives", explique-t-il dans le dortoir improvisé. "On a le public qui est le plus en exclusion. Ces gens ont vécu dans une telle précarité, dans une telle promiscuité, à plusieurs sous des tentes Quechua pendant des semaines, et du jour au lendemain on leur dit de respecter une distance d'un mètre, les gestes barrières... Ils ont reçu le message mais n'ont pas une compréhension complète de ce qui se passe."

D'autant qu'au sein du gymnase, le matériel manque cruellement, explique M. Auger qui a "commandé des masques directement en Chine".

"Le corona, les gestes barrières, on nous dit ce que c'est. Mais avant, quand on dormait tous ensemble, pourquoi on nous a rien dit ?", déplore Ahmed Khalif, Somalien de 38 ans.

Dans une semaine, si son état s'améliore, Nasrullah pourrait sortir de quarantaine.

"Et quelques jours plus tard, je pourrai enfin déposer ma demande d'asile", espère-t-il. "Si Dieu veut."