Du Guatemala aux Etats-Unis, l'odyssée solitaire d'un jeune migrant

Oscar, 12 ans, vient d'accoster au Texas après avoir traversé le Rio Grande sur un bateau piloté par des passeurs. "Je suis venu tout seul" dit-il après un dangereux voyage d'un mois depuis le Guatemala.

"Je suis venu ici parce que nous n'avions rien à manger", explique à l'AFP ce garçon maigre aux grands yeux noirs, apeuré et affamé, qui a débarqué samedi à la tombée de la nuit à Roma, une petite ville américaine à la frontière mexicaine, avec plusieurs familles de migrants.

Avant de partir, "ma mère m'a dit: "+ne pleure pas+. Mais j'ai pleuré", raconte Oscar, enfant unique d'une femme de ménage célibataire, qui ne peut retenir ses larmes.

Il espère bientôt retrouver son oncle, qui vit à Los Angeles depuis 15 ans.

Le pire de ce voyage, dit-il, ce sont les 12 heures passées dans un semi-remorque sans aération rempli de migrants près de la frontière avec le Mexique. "Il faisait chaud et les gens ont commencé à s'évanouir", se rappelle-t-il.

Mais il garde aussi le souvenir d'un ami trouvé en chemin, dont il a ensuite été séparé.

"Il m'a dit de ne pas abandonner, que nous devions y arriver, avec la miséricorde de Dieu. Et il m'a aussi dit que j'aurai une vie meilleure" aux Etats-Unis, explique Oscar.

"Je vais pouvoir étudier, je vais apprendre comment faire venir ma mère", dit-il.

- Des arrivées quotidiennes -

Plus de 70 migrants sans papiers - principalement du Guatemala et du Honduras, mais aussi deux de Roumanie - ont traversé le Rio Grande depuis la rive mexicaine ce soir-là.

Parmi eux, une vingtaine d'enfants et d'adolescents non accompagnés, certains âgés d'à peine sept ans. Après avoir débarqué, ils ont marché quelques centaines de mètres pour se rendre aux agents de la police aux frontières.

Les autorités tenteront de réunir les mineurs avec leurs proches installés aux Etats-Unis. Certaines familles seront libérées en attendant leur audience devant un juge de l'asile, d'autres seront expulsées. Les adultes arrivant seuls sont tous expulsés, assure le gouvernement.

La scène se répète presque quotidiennement, et certaines nuits, les migrants sont plusieurs centaines à Roma, selon les riverains.

Le problème chronique de l'immigration illégale aux Etats-Unis a mis le président démocrate Joe Biden sur la défensive, deux mois seulement après son entrée en fonction.

Les républicains lui reprochent de ne pas avoir totalement bouclé la frontière de près de 3.200 km avec le Mexique et l'accusent d'avoir provoqué l'afflux de milliers de migrants.

Les démocrates progressistes lui reprochent de ne pas accepter plus de migrants et de tarder à améliorer leurs conditions d'accueil tandis que les centres de rétention regorgent de monde.

M. Biden, qui veut tourner la page de la politique migratoire de Donald Trump, assure que la frontière est fermée et que la plupart des migrants sont expulsés rapidement.

- "Combler un vide" -

"Nous ne renverrons aucun enfant de moins de 18 ans dans ce voyage périlleux", a assuré dimanche sur la chaîne Fox News la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Mais, a-t-elle souligné, "cela ne veut pas dire qu'ils pourront rester aux Etats-Unis. Leur cas va être étudié et nous voulons les traiter avec humanité et nous assurer qu'ils sont en sécurité en attendant".

En février, près de 100.000 migrants ont franchi illégalement la frontière, un retour aux niveaux de la mi-2019 après un ralentissement dû à la pandémie de coronavirus.

Plus de 9.400 mineurs non accompagnés se sont rendus aux autorités, soit 28% de plus qu'en janvier. Et en mars, plus de 14.000 sont arrivés, selon les autorités, qui estiment que le nombre continuera d'augmenter.

Plus d'une dizaine de migrants interrogés par l'AFP ont expliqué que leur principale raison d'émigrer était la misère, la violence et le chômage, des conditions aggravés par la pandémie et les récents ouragans dans leurs pays, notamment au Honduras, au Salvador et au Guatemala.

Beaucoup d'enfants et de jeunes rêvent de retrouver leurs parents qu'ils n'ont pas revus depuis des années.

A peine débarqué, Diego, 17 ans, s'est fait prêter un téléphone pour appeler sa mère, partie du Guatemala aux États-Unis quand qu'il n'avait qu'un mois.

"Elle a commencé à pleurer et moi aussi j'ai commencé à pleurer, parce que je ne l'ai pas vue depuis 17 ans", explique-t-il. "Je ressens un grand vide dans le cœur et je veux combler ce vide avec son amour".