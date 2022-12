Du latin à l'arabe, le compte Twitter du pape fête ses 10 ans

Du latin à l'arabe, il a modernisé la communication du chef de l'Eglise catholique: le compte Twitter du pape, décliné en neuf langues pour un total de quelque 53,5 millions d'abonnés, fête lundi ses 10 ans.

Inauguré le 12 décembre 2012 par Benoît XVI, prédécesseur de François, le compte @pontifex en anglais comptabilise désormais 18,9 millions d'abonnés, autant que celui en espagnol.

Suivent les comptes en italien (5,3 millions), portugais (5,1 millions), français (1,7 million) et polonais (1 million).

Même le compte en latin du pape connaît un étonnant succès, avec un million d'abonnés, devant l'allemand et l'arabe.

Le Vatican y poste chaque jour des messages, pour la plupart religieux, extraits des discours, textes et interventions publiques du chef spirituel des 1,3 milliard de catholiques dans le monde, qui fêtera lui-même ses 10 ans de pontificat en mars prochain.

En 2022, les tweets les plus partagés ont été ceux appelant à la fin de la guerre en Ukraine et les messages aux populations touchées par les conflits, a précisé lundi l'Osservatore Romano, quotidien officiel du Vatican, qui se réjouit de la popularité toujours grandissante du pape sur la plate-forme.

"Merci à tous ceux qui me suivent sur ce compte, qui a été créé il y a 10 ans pour annoncer ici aussi la joie de l'Évangile. Continuons à tisser ensemble un réseau d'espaces libres pour favoriser la rencontre et le dialogue et valoriser ce qui nous unit", a tweeté lundi le pape argentin.

Certains observateurs s'interrogent sur l'avenir de la présence du pape sur la plate-forme depuis son rachat par le multimilliardaire américain Elon Musk et sa nouvelle politique controversée.

"Dix ans plus tard, la culture de Twitter a beaucoup changé et il n'y a plus l'enthousiasme du début", souligne auprès de l'AFP Michael O'Loughlin, auteur de "The Tweetable Pope".

"Maintenant que les gens commencent à s'interroger sur leur utilisation de ce réseau, il sera intéressant de voir la position du Vatican, qui doit rester attentif à la manière dont l'information est utilisée pour continuer de faire entendre son message", ajoute-t-il.

Interrogé par l'AFP sur l'avenir de ces comptes, tous certifiés, le Vatican n'a pas fait de commentaire.

Le pape argentin, 85 ans, comptabilise également près de neuf millions d'abonnés sur son compte Instagram, @franciscus.