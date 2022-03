Dupont-Aignan mène "probablement" sa dernière campagne présidentielle

Nicolas Dupont-Aignan a déclaré lundi qu'il menait "probablement" sa dernière campagne présidentielle, alors que les sondages donnent le candidat souverainiste en queue de peloton à 15 jours du premier tour.

"C'est probablement la dernière", a déclaré à France Inter M. Dupont-Aignan, dont c'est la troisième campagne.

"Je défends des convictions qui je crois ne sont pas assez représentées dans mon pays", a expliqué le président de Debout la France, crédité entre 1% et 2% des intentions de vote.

"J'ai lutté toujours pour l'indépendance de mon pays, j'ai beaucoup milité pour la liberté pendant la crise du Covid", a rappelé le candidat souverainiste.

Mi-mars, Florian Philippot, figure des manifestations antipass sanitaire et ancien bras droit de Marine Le Pen, lui a apporté son soutien.

"Si les Français ne vont pas voter, c'est clair que Macron sera élu", a averti M. Dupont-Aignan, mettant en garde contre les sondages "faits sur les 50% de votants qui disent être sûrs d'aller voter. Comme il y a de plus en plus d'abstention possible, (les instituts de sondages) sont dans le brouillard."

En 2017, Nicolas Dupont-Aignan avait soutenu Marine Le Pen (RN) dans l'entre-deux-tours.

Il ne s'est jusqu'alors pas prononcé sur son vote de second tour en cas de nouveau face-à-face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.