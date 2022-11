Dussopt réélu président de TDP, désormais officiellement associé à Renaissance

Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a sans surprise été réélu samedi à Marseille à la présidence de Territoires de Progrès, parti de l'aile gauche de la majorité d'Emmanuel Macron qui devient organisation associée au parti présidentiel Renaissance.

Sa liste, cosignée notamment par la ministre Agnès Pannier-Runacher et l'ancien chef de la diplomatie Jean-Yves Le Drian, était l'unique en lice lors du congrès du parti.

Le ministre du Travail a été élu président "par 80% des votants", a annoncé le secrétaire général du parti, Guillaume Poitoux. TDP revendique 2.600 adhérents, dont environ 1.500 sont à jour de cotisation. La participation a été d'environ 40%, selon plusieurs sources au sein du parti, soit environ 570 personnes.

TDP a récemment été marqué par une vague de départs d'adhérents ne souhaitant pas être "absorbés" par Renaissance. Plusieurs membres de la direction de TDP ont déjà intégré la direction du parti présidentiel.

Mais "le bilan du dernier mois", "c'est 17 départs et 200 arrivées", a rétorqué M. Dussopt lors de son discours.

"Une page se tourne, une forme de clarification intervient, je pense qu'elle était utile et nécessaire", a déclaré le ministre du Travail.

"Moi, je ne marchande pas mon soutien au président de la République. (...) Je n'ai pas le dépassement honteux", a insisté l'ex-député PS, en charge de plusieurs réformes sensibles du quinquennat, sur les retraites et l'assurance-chômage.

M. Dussopt a brocardé "ceux qui pensent au fond d'eux, pour les plus polis, qu'Emmanuel Macron serait une parenthèse, et pour les moins polis, un accident, alors que nous le savons, le champ politique a été bouleversé et ne sera plus jamais comme avant".

Avec ce vote, Territoires de Progrès devient parti associé à Renaissance. Selon les statuts du parti présidentiel, la double appartenance n'est dès lors plus possible.

Mais elle le demeure tant que TDP n'aura pas décidé de fusionner lors d'un Congrès, assurent plusieurs dirigeants de cette formation qui compte 19 députés, 4 sénateurs, 4 ministres --Olivier Dussopt, Agnès Pannier-Runacher, Patricia Mirallès et Jean-François Carenco-- et 550 élus locaux.

L'annonce des résultats a été précédée d'une "discussion politique" avec les quelque 150 personnes présentes à Marseille. Le premier intervenant a notamment critiqué l'absence de débat interne autour des réformes des retraites et de l'assurance-chômage.

Plusieurs interventions ont porté sur l'absence de groupe parlementaire TDP à l'Assemblée nationale. "Nous l'avions souhaité, on le souhaite tous globalement, mais ça, c'était avant la majorité relative", a fait valoir le délégué général du parti, le sénateur Xavier Iacovelli.