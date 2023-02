Echec au décollage d'un nouveau modèle de fusée japonaise

Le lanceur spatial japonais de nouvelle génération H3, qui devait connaître son vol inaugural vendredi, a échoué à décoller en raison d'une apparente défaillance de ses propulseurs d'appoint (boosters) encore non expliquée, a fait savoir l'agence spatiale nippone Jaxa.

Le décollage était prévu vendredi matin en heure japonaise, depuis le centre spatial de Tanegashima (sud-ouest du Japon), mais la fusée est finalement restée clouée au sol après le compte à rebours.

"Il semblerait que nous ne soyons pas parvenus à allumer les deux boosters solides après avoir réussi à allumer les moteurs liquides principaux", a déclaré un porte-parole de la Jaxa interrogé par l'AFP.

"Nous avons abandonné le lancement pour aujourd'hui et nous enquêtons sur la cause" de cet échec, a-t-il ajouté.

L'imposant modèle H3, successeur des fusées H2-A, est censé permettre au Japon d'assurer des lancements spatiaux commerciaux plus fréquents, plus sûrs et moins coûteux pour être capable de rivaliser notamment avec le lanceur Falcon 9 de l'entreprise américaine SpaceX.

Le vol inaugural du H3 était initialement prévu pour l'année budgétaire japonaise 2020/21 (d'avril 2020 à fin mars 2021) mais il avait été reporté à cause de difficultés techniques.

La Jaxa est réputée pour la haute fiabilité de ses vols, mais elle a déjà connu en octobre dernier un échec avec un autre de ses lanceurs d'une gamme de plus petite taille, Epsilon, qui avait dû être détruit peu après son décollage en raison d'un problème de trajectoire. Il s'agissait alors du premier échec pour une fusée nippone depuis 2003.