Ecologie et solidarité: les principales mesures de la candidate Anne Hidalgo

Un milliard d'euros par an pour la propreté, des rues 100% cyclables et sécurisées, un Samu social métropolitain, 170.000 arbres en six ans: la maire socialiste sortante Anne Hidalgo met écologie et solidarité au cœur de son programme, pour sa réélection à Paris.

Pour sa prochaine mandature, Anne Hidalgo est dans la continuité: vélo plutôt que voiture, lutte contre les plateformes comme AirBnb, consultation des citoyens et sensibilisation des enfants à la protection de l'environnement.

Le "socle" de l'écologie

- Planter un arbre pour chaque naissance (170.000 arbres en 6 ans).

- Créer des "forêts urbaines" et "quatre nouveaux grands parcs" (Champ de Mars, La Chapelle Charbon, Bercy Charenton et le 4e à la place de l’actuel héliport).

- Transformer 60.000 places de stationnement en pistes cyclables.

- Rappeler le "plan vélo" qui vise à créer "des rues 100% cyclables et sécurisées" et à "réaménager" de grandes places de Paris (Étoile, Stalingrad, Concorde...) et les Champs-Elysées pour y favoriser la circulation des cyclistes.

- D'autres mesures vertes encore: une coopérative pour les agriculteurs du bassin parisien, la végétalisation des places aux portes de la capitale, la protection des animaux...

La "ville du quart d'heure"

Anne Hidalgo veut faire "gagner du temps (...) pour soi et ses proches". Son concept (emprunté à l'universitaire Carlos Moreno): "la ville du quart d'heure" est "une ville où, à 15 minutes de chez soi, il est possible d'apprendre, de faire du sport, de se soigner, de bien manger, de se cultiver".

- Créer "un nouveau service public": des "kiosques citoyens, dans tous les quartiers". Ils seront "animé(s) tour à tour par un agent municipal, une association ou un habitant, en lien avec la mairie d'arrondissement".

- Insister sur la proximité avec la consultation régulière des Parisiens, ce n'est plus seulement 5% mais "25 % du budget d'investissement (qui) sera participatif".

Solidarité

La candidate veut "une ville où l’on prend soin les uns des autres".

- Pour les "parents célibataires", elle a prévu des "chèques coup de main" -sans en préciser les modalités- qui permettraient de bénéficier d'heures de garde à domicile.

- Aux "aidants", elle promet d'ouvrir "des maisons de répit où nous accueillerons la personne dont ils s’occupent le temps d’une journée, d’une soirée, d’une nuit ou d’un week-end".

- Pour les personnes sans-abri, elle dit vouloir "créer plus d’hébergements", ouvrir "des halles de proximité", mettre en place "un Samu social" qui inclut les villes voisines, "une pension de famille par arrondissement", "des bagageries", et "des casiers".

- Une partie des 6.000 m2 de l'ancien terrain de sport de Ménilmontant est dédiée à la construction d'hébergements d'urgence pour 50 personnes.

- Pour la communauté LGBT+, mettre en place "un lieu de mémoire et d’archives" dans le Marais.

- Aider à rénover les lieux de cultes.

- Créer "un lieu destiné à transmettre, valoriser les mémoires de toutes les personnes qui ont fait Paris (...) notamment aux personnes issues de l’immigration, mais aussi des Outre-Mer et de la culture tzigane".

Logement: 25% de social et des rénovations

Dénonçant la "prédation" des "plateformes de location touristique", la candidate annonce une reprise en main du logement.

- Investissement de 20 milliards d'euros en 6 ans par une société immobilière mixte, qui pourra proposer des loyers inférieurs de "20% au prix du marché" aux "classes moyennes".

- Mise sur le marché de 6.000 appartements moitié prix "grâce à la dissociation du foncier et du bâti".

- Rénover 30.000 logements sociaux, et accompagner 150.000 logements dans la rénovation énergétique.

- Se fixer l'objectif de "25% de logements sociaux", contre environ 22% aujourd'hui.