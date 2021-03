Éducateurs d’un centre éducatif renforcé agressés dans la Loire: un adolescent écroué

Un adolescent de 16 ans du centre éducatif renforcé (CER) de La Valla-en-Gier (Loire) qui avait agressé mercredi ses éducateurs et commis d’importants dégâts, a été placé en détention provisoire vendredi soir, a-t-on appris lundi auprès du parquet de Saint-Etienne.

Deux autres garçons et une fille, âgés de 14 ans à 15 ans, qui ont participé dans une moindre mesure à ces violences, ont quant à eux été placés sous contrôle judiciaire, a précisé la même source.

Les adolescents confiés pour cinq mois à l’association Sauvegarde 42, devront répondre des faits de coups et blessures volontaires aggravés et d’une série de dégradations, dont l’incendie d’une voiture et la tentative de destruction de deux autres véhicules.

Un véhicule appartenant à la structure a été incendié et deux autres dégradés. Le feu a menacé un temps un local technique attenant avant d'être éteint par les pompiers.

Une cinquième adolescente, mise hors de cause, avait été remise en liberté jeudi et a été réorientée vers une autre structure d’accueil pour mineurs.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le refus d’une pause cigarette serait à l’origine des méfaits commis par des adolescents, qui auraient fugué une première fois mercredi après-midi au cours d'une randonnée.

A leur retour au centre situé dans une ancienne ferme du massif du Pilat, un éducateur aurait décidé de les priver de leur pause cigarette pour les punir. C'est à partir de là que les choses se sont envenimées.

Un des trois éducateurs présents lors du "déchaînement de violences" a été frappé "à l’aide d’un haltère" et a brièvement perdu connaissance, avait déclaré à l’AFP Guy Scaglione, directeur-général de Sauvergarde 42.

Un autre avait été pris en charge par les pompiers en état de choc.

Les éducateurs qui encadraient les pensionnaires se sont vus signifier des interruptions totales de travail inférieures à huit jours pour deux d’entre eux et supérieure à huit jours pour le troisième.