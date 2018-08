EELV lance à Strasbourg sa marche vers les européennes

Europe Ecologie-Les Verts a lancé jeudi sa marche vers "l'échéance majeure" des européennes 2019, et des pistes de réflexion sur son mouvement, en ouvrant à Strasbourg ses universités d'été.

"Nous allons tout faire pendant ces trois jours pour que vous soyez prêts pour cette élection" européenne, a déclaré en ouverture aux militants Marine Tondelier, chargée de l'organisation des universités, avant d'ironiser en laissant la place à "notre premier de cordée à nous", David Cormand.

"Nous voulons une Europe qui change, qui vive, qui protège, qui accueille", a lancé le secrétaire national devant plusieurs centaines de militants et élus, EELV attendant plus d'un millier de personnes entre jeudi et samedi.

"Le rendez-vous des européennes constitue une échéance majeure", poursuit-il, renvoyant dos à dos "droite et gauche productivistes" et "abreuvées au même imaginaire".

Les militants les plus matinaux débattaient depuis le matin sous la chaleur des sujets qui divisent au parti. Léon Estroumsa, militant depuis 10 ans, imagine la future campagne diviser les "écologistes et les productivistes" plutôt que "gauche et droite". Il propose d'organiser "progressivement la sortie du glyphosate", quand Chantal Lebapin, éducatrice spécialisée et militante depuis 40 ans, veut en sortir immédiatement, arguant que les solutions de remplacement existent: "comment ils font ceux qui font du bio ?".

Il était favorable au ralliement de Yannick Jadot à Benoît Hamon pour la présidentielle, elle non, mais tous deux saluent l'élection de M. Jadot comme tête de liste pour le scrutin de mai prochain.

Tous deux rejettent aussi une alliance avec le mouvement Générations de Benoît Hamon.

"Je suis favorable à un candidat commun", vient expliquer Jacques Thomas, militant parisien depuis près de 25 ans, qui ne comprend pas cependant pourquoi Hamon, "s'il partage nos idées", a créé son propre mouvement.

Les universités d'été sont aussi l'occasion pour EELV de réfléchir sur son propre mouvement: "nous ne sommes pas uniquement les dénonciateurs inlassables de catastrophes en cours", a prévenu David Cormand, appelant à ne pas se contenter d'être "les gardiens du temple vert (...) sermonnant tel ou tel néophyte".

Un atelier "réinventer EELV", destiné à écrire une feuille de route pour la "mue" du mouvement en 2019, doit également avoir lieu autour du porte-parole Julien Bayou, et en présence notamment de membres de Générations, et d'écologistes européens.

Enfin EELV va tenter de fédérer autour de la société civile écologiste "qui gagne", avec une première plénière réunissant notamment l'économiste Thomas Porcher et la militante écologiste Claire Nouvian.