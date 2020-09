Effondrement d'un immeuble en Inde: 39 morts, selon un nouveau bilan

Le bilan de l'effondrement d'un immeuble survenu lundi dans l'ouest de l'Inde s'est alourdi à 39 morts, ont annoncé mercredi les autorités, alors que l'espoir de retrouver encore des survivants s'amenuise.

Des secouristes de la Force nationale de réponse aux catastrophes (NDRF) ont jusqu'à présent pu extraire vivantes 20 personnes des décombres de cet immeuble résidentiel de trois étages à Bhiwandi, près de Bombay.

Les équipes, aidées de chiens renifleurs, ont aussi retiré 39 corps des débris de ciment et de briques de l'immeuble qui s'est effondré lundi avant l'aube, vers 03H40 (22H10 GMT dimanche), ont indiqué aux journalistes un porte-parole de la NDRF et les autorités locales.

"Cinq personnes restent disparues donc (...) les opérations se poursuivent", a déclaré le commandant de la NDRF Anupam Srivastava.

Un responsable de la municipalité de Thane, qui englobe Bhiwandi, a précisé qu'au moins huit enfants figuraient parmi les personnes décédées.

Les causes de l'accident n'étaient pas connues dans l'immédiat. Les effondrements de bâtiments sont relativement courants en Inde entre juin et septembre, pendant la saison de la mousson, les précipitations intenses fragilisant parfois les structures.

Mercredi, après de fortes précipitations pendant la nuit dans la région, de nombreux trains étaient retardés ou annulés à Bombay. Les autorités municipales ont déclaré la journée fériée et conseillé aux habitants de rester chez eux à cause d'inondations et de difficultés de circulation dans certains quartiers de la capitale financière du pays.