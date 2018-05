Ã‰gypte : la francophonie est un vecteur de modernisation

Le français compte 2,8 millions de locuteurs en Egypte (2010) sur 95 millions d'habitants. Ce pays arabe est membre de l'Organisation Internationale de la Francophonie depuis 1983 et il a donné à cette organisation son premier secrétaire en la personne de Boutros Boutros Ghali de 1997 à 2002.

La langue française est enracinée historiquement comme une langue longtemps réservée aux classes privilégiées et aux élites.

Elle est de plus en plus prisée dans l'enseignement secondaire publique.