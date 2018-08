Egypte: un touriste tchèque tué par un requin en mer Rouge

Un touriste tchèque a été tué par un requin au large d'une station balnéaire sur la mer Rouge en Egypte, a indiqué dimanche un responsable de cette municipalité.

L'incident a eu lieu jeudi, à 20 kilomètres au nord de Marsa Alam (sud-est), une zone très prisée des plongeurs et apnéistes "où des requins sont présents", a déclaré à l'AFP le général Attef Wagdi, président du conseil municipal de la ville.

Des médias locaux avaient précédemment rapporté que les restes d'un corps avaient été retrouvés sur une des plages de Marsa Alam, sans donner plus de détails.

L'ambassade tchèque en Egypte et le ministère égyptien de la Santé travaillent ensemble "pour la remise du corps", a ajouté M. Wagdi.

Le ministère de l'Environnement a par ailleurs formé une commission pour déterminer les causes et circonstances de l'incident, selon la même source.

Ce type d'attaques reste très rare, les requins en mer Rouge s'en prenant très rarement aux nageurs si ces derniers ne dépassent pas les limites autorisées.

En 2015, un touriste allemand avait été tué par un requin au large d'une plage égyptienne dans la même zone en mer Rouge. Et en 2010, une Allemande a été tuée et quatre autres touristes ont été grièvement blessés, lors d'attaques de requins au large d'une plage de Charm el-Cheikh, la plus célèbre des stations balnéaires égyptiennes.