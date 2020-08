Élection présidentielle aux État-Unis : "Si les jeunes et les minorités se mettent à voter, Trump sera balayé ! "

Jean-Éric Branaa est maître de conférences à l'université Paris II. Il est l'auteur d'une biographie de Joe Biden, candidat des Démocrates à l'élection présidentielle américaine.: Il ne s'agit pas d'un tweet intempestif. Ce tweet est un acte réfléchi qui a été construit par son équipe de communication. Quelques minutes avant son tweet les chiffres de la croissance trimestrielle étaient annoncés. Et c'est une véritable catastrophe économique, annonçant une chute de plus de 30 pour cent sur un trimestre de la richesse nationale produite. C'est du jamais vu depuis la Grande Dépression des années 30. En janvier dernier, le taux de chômage aux Etats-Unis ne dépassait pas les 3,5 pour cent. Il s'agissait d'un record historique. Cette diversion par un tweet a fonctionné puisque la sphère médiatique n'a parlé que de cette histoire de report de l'élection présidentielle. L'annonce des mauvais chiffres économiques est en partie passée à la trappe grâce à ce tweet.Tous les ténors républicains, en fait, Lindsay Graham ou encore Marc Rubio, ont montré leur désaccord avec Donald Trump. En novembre, l'enjeu présidentiel n'est pas le seul. Les Américains doivent également voter pour élire des gouverneurs, des sénateurs, des maires, des députés de la Chambre des représentants. Plus de 200 000 postes sont à pourvoir. Nous sommes à un peu plus de 90 jours de l'élection présidentielle et on a le sentiment qu'il s'est mis hors-jeu politiquement. En même temps, une partie importante de l'électorat républicain soutient Donald Trump et les ténors du parti républicains ne peuvent pas se passer électoralement de ces électeurs qui votent Trump.Les citoyens aux Etats-Unis votent très peu. Les élections ont lieu le mardi en semaine lorsque les gens travaillent. Les jeunes sont très remontés contre Donald Trump. Le parti démocrate espère que les jeunes iront voter par correspondance. Et il milite dans ce sens. Donald Trump ne recueille que 8% chez les jeunes. Les chiffres chez les minorités lui sont également très défavorables. Seulement 24% des électeurs latinos ont voté pour lui en 2016. Ces jeunes et les électeurs issus des minorités ne votent pas. Donald Trump connaît cette sociologie politique, Et Donald Trump espère pouvoir les éloigner de leur devoir civique . C'est ce qui explique ses attaques contre le vote par correspondance. Trump peut lui compter sur le vote des personnes âgées. Et les personnes âgées sont bien plus mobilisées électoralement que les jeunes.

Si les jeunes et les minorités votent enfin Trump sera balayé. Il veut à tout prix éviter un cataclysme électoral. Donald Trump brandit donc le risque de fraude avec le vote par correspondance.

17 États peuvent basculer



Le contrôle de ce type de scrutin, il est vrai, est moins aisé mais de nombreux États déjà aux États-Unis utilisent le vote par correspondance. C'est le cas notamment d'un État très républicain, l'Utah, depuis 2012. Aucune fraude massive n'a été constaté à ce jour . Ce type de vote devrait se développer avec la crise du covid 19. Trump veut agir contre cela mais ce sont les gouverneurs qui ont la main sur le vote par correspondance. Le risque du vote par correspondance est surtout celui de la polémique. Environ 17 États sont considérés cette année comme étant des Etats très serrés, qui peuvent basculer d'un camp vers l'autre sur quelques centaine de voix, et pour lesquel la nervosité sera grande car une fraude peut tout faire basculer. L'interrogation de Trump peut alors paraitre légitime.

Il accuse quinze points de retard ans les sondages et je ne vois pas comment il pourrait rattraper son retard. Il n'a pas construit de programme pour assurer sa réélection. Il voulait juste construire sa campagne sur son bilan et plus précisement sur son bilan économique. La crise sanitaire puis la crise économique qui en a suivi mettent à mal cette stratégie. On ne voit pas comment la situation économique pourra se transformer positivement d'ici quelques mois. Ces attaques personnelles contre Joe Biden ont surpris. Biden est une figure que les Américains connaissent depuis plusieurs décennies et chacun a déjà sa propre idée à son propos. Ce n'est pas ce type de campagne qui permettra à Trump de renverser les choses.