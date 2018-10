Élections au Québec : quels sont les principaux partis en lice ?

Coalition Avenir Québec (CAQ) centre-droit

La CAQ a été fondée en 2011. Situé au centre droit de l'échiquier politique, le parti forme le deuxième groupe d’opposition à l’Assemblée nationale, avec 21 députés élus.

Le Parti Libéral du Québec (PLQ)

Québec Solidaire

Le Parti québécois (Pq)

Le député sortant et candidat de Deux-Montagnes, Benoît Charette, a rejoint la Coalition Avenir Québec pour créer des emplois, soutenir les familles ou encore rénover les écoles.À quatre jours des élections générales provinciales, il est revenu, sur TV5MONDE, sur les engagements de son parti dirigé par François Legault qui milite notamment pour davantage de francisation de la Belle Province :Le PLQ est le plus ancien parti du Québec, fondé en 1867. La formation, qui se qualifie de centriste, n'est plus affiliée au Parti libéral du Canada depuis 1955.Candidat PLQ de Pontiac, et ministre des Transports de Philippe Couillard, André Fortin dévoile les engagements de son parti, sur TV5MONDE, à cinq jours du scrutin :Ce parti, de gauche, a été fondé en 2006. À trois jours des élections générales au Québec, le parti de gauche Québec Solidaire espère bien faire une percée au Parlement. Amir Khadir, député sortant et co-fondateur du parti, explique les raisons de cette dynamique sur TV5MONDE :Le parti québécois a été fondé en 1968. De centre-gauche,il défend l' indépendance du Québec et la protection de la langue française."Nous sommes le parti qui peut rassembler." Ce sont les mots de Jean-François Lisée, chef du Parti Québecois, sur TV5MONDE, à sept jours des élections générales au Québec :