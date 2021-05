Elections: en Ecosse les indépendantistes espèrent une majorité absolue

Deux jours après les élections locales au Royaume-Uni, les regards sont tournés vers l'Ecosse, où les indépendantistes espèrent décrocher une majorité absolue au Parlement local et faire du même coup avancer la cause d'un nouveau référendum d'autodétermination.

Ce "Super jeudi" d'élections locales au Royaume-Uni, dont les résultats parviennent petit à petit, teste la popularité du Parti conservateur de Boris Johnson, et l'unité du Royaume-Uni. Les nationalistes écossais entendent obtenir la plus large victoire possible pour contraindre le chef du gouvernement britannique à accepter une nouvelle consultation sur l'indépendance de l'Ecosse.

En Angleterre, les résultats sont pour l'instant positifs pour les conservateurs, qui ont gagné du terrain et même conquis le bastion travailliste d'Hartlepool (nord-est), qui avait toujours voté Labour en près de 50 ans.

Prolongeant la poussée des "tories" de 2019 dans le "mur rouge" travailliste, ces régions du Nord de l'Angleterre affectées par la désindustrialisation et favorables au Brexit, cette victoire a conforté le Premier ministre malgré une série de scandales ayant mis en exergue les liens très proches entre pouvoir et intérêts privés.

En Ecosse, en revanche, les Tories sont loin d'être en position de force et la populaire Nicola Sturgeon, cheffe de file des indépendantistes du SNP, devrait rester Première ministre.

Son parti se dirige vers un quatrième mandat consécutif, après avoir conforté son assise et ravi deux circonscriptions clés aux conservateurs et une au Labour.

Selon les résultats de 56 circonscriptions donnés samedi en début d'après-midi, le SNP était gagnant dans 47 d'entre elles. Le parti n'est pas cependant certain d'atteindre son objectif de 65 sièges sur les 129 du parlement local d'Holyrood, après avoir échoué à conquérir deux autres circonscriptions qui étaient dans son viseur.

John Curtice, expert en élections, a déclaré à la BBC qu'il était désormais improbable mais pas impossible que le SNP atteigne une majorité absolue. Pour lui, ces résultats partiels montrent que "l'Ecosse est fondamentalement divisée sur la question de son statut constitutionnel".

- "Montagne à gravir" -

Pour le vice Premier ministre écossais, John Swinney, obtenir une majorité absolue "a toujours représenté une montagne très, très difficile à gravir pour nous", a-t-il déclaré samedi à la BBC.

Il a toutefois prédit qu'il y aurait une majorité de députés élus "qui se sont engagés à organiser un référendum sur l'indépendance sur l'avenir de l'Écosse", rappelant que cela figure également au programme des Verts.

Boris Johnson, qui a le dernier mot pour autoriser ou non ce référendum, s'y oppose fermement, estimant qu'une telle consultation ne peut se produire "qu'une fois par génération". Lors du référendum de 2014, 55% des électeurs avaient rejeté l'indépendance.

"Un référendum dans le contexte actuel est irresponsable et imprudent", a répété Boris Johnson au quotidien the Telegraph.

Nicola Sturgeon joue la prudence, s'engageant à organiser un référendum "le temps voulu", une fois la crise sanitaire surmontée.

De son côté, le Labour est en plein désarroi après la défaite cinglante d'Hartlepool qui a laissé le chef du parti Keir Starmer "amèrement déçu". Appelé à une remise en question, il a promis qu'il ferait "tout ce qui est possible" pour regagner la confiance des électeurs, sans annoncer de mesures précises.

Le Labour peut se targuer de très bons résultats au Pays de Galles où le parti travailliste gallois obtient 30 des 60 sièges du parlement local, contre 16 pour les conservateurs, ce qui lui permet de se maintenir au pouvoir.

Dans le nord de l'Angletere, la travailliste Joanne Anderson, 47 ans, devient la première femme noire élue à la mairie de Liverpool.

A Londres, le travailliste Sadiq Khan, devenu en 2016 le premier maire musulman d'une grande capitale occidentale, est donné favori pour un deuxième mandat face à son principal adversaire, le conservateur Shaun Bailey, mais les résultats attendus samedi soir s'annoncent plus serrés que prévu.