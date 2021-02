Elections en Equateur: Arauz parie sur l'unité nationale pour le second tour

Le socialiste Andrés Arauz, en tête du premier tour de la présidentielle dimanche en Equateur, a déclaré à l'AFP que, pour remporter le scrutin le 11 avril, il favorisera l'"unité nationale" puis entretiendra une "excellente" relation avec les Etats-Unis.

Cet économiste de 36 ans s'est dit déterminé à unir les différents secteurs de la société contre la crise économique à laquelle est confronté ce petit pays pétrolier de 17,4 millions d'habitants, et qui a été aggravée par la pandémie de covid-19, avec plus de 15.000 morts.

Décidé à se rapprocher de la Maison Blanche du fait de l'arrivée au pouvoir du démocrate Joe Biden, le dauphin de l'ex-président Rafael Correa (2007-2017) a en revanche ajouté que, s'il est élu, le Fonds monétaire international (FMI) devra s'adapter à sa politique.

Son mentor, chantre du "socialisme du XXIe siècle" et d'une "révolution citoyenne", s'était éloigné de Washington, dont il est un farouche critique, ainsi que des organismes financiers.

Correa, qui vit en Belgique et a été condamné par contumace à huit ans de prison pour corruption, a dénoncé une "persécution" de la part de son successeur et ex-allié Lenin Moreno, et l'a qualifié de "traître" notamment pour avoir imposé des mesures d'austérité en échange d'un plan d'aide du FMI.

Extraits de l'entretien d'Andrés Arauz avec l'AFP:

- Quels sont les défis de la campagne pour le second tour?

Gagner évidemment et pour cela construire un projet d'unité nationale, où nous puissions avoir un niveau plus important d'auto-critique et inviter les divers segments de notre société à s'unir dans un plan d'urgence économique et sanitaire.

Le peuple équatorien s'est clairement prononcé pour l'anti-néolibéralisme. Les options qui ont prévalu sont le progressisme, l'unité plurinational et la social-démocratie.

- Si vous êtes président, maintiendrez-vous les accords avec le FMI?

Les conditions actuelles, négociées avec le Fonds monétaire international, ne pourront être appliquées par notre gouvernement car elles affecteraient directement le porte-monnaie des familles équatoriennes.

Si le Fonds monétaire international veut soutenir notre projet, bienvenu!

- Comment envisagez vous la relation de votre éventuel gouvernement avec Washington?

Notre relation avec les Etats-Unis va être excellente, spécialement maintenant avec l'administration de Biden.

Du fait d'un changement dans la corrélation des forces aux Etats-Unis, les progressistes y ont désormais une représentation au sein du Parti démocrate et dans l'administration Biden.

- Qu'envisagez-vous quant aux migrants vénézuéliens, qui fuient leur pays en crise?

Nous croyons qu'il doit y avoir un processus de mise en ordre. Nous allons recourir au Haut commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés afin de reproduire l'expérience réussie qu'a déjà eue l'Equateur avec les réfugiés colombiens, qui ont été assimilés à la société équatorienne.

Nous devons dans ce cas tenter quelque chose de similaire avec l'appui et l'aide d'organismes internationaux, et une mise en ordre où soient garantis les droits des enfants et, par ailleurs, définir dans quels cas il convient de régulariser, de déporter quand il y a eu violation de la législation équatorienne, et trouver des solutions.

- Vous avez parlé d'une révision du cas Correa, plutôt que d'une grâce. Comment y parviendrez-vous sans interférer avec une décision de justice?

Il y a d'autres instances dans la justice équatorienne et au niveau international pour la révision du cas (...) dans lequel a été condamné l'ex-président Rafael Correa.

Il y a de nombreuses options pour que la justice nationale ou internationale se charge de défaire cette sentence.