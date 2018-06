Elections en Turquie : Erdogan menacé ?

Elles ne devaient avoir lieu qu'en novembre 2019. Finalement, c'est ce dimanche 24 juin, un an et demi plus tôt, que vont se tenir, en Turquie, les élections législatives et présidentielles. Un scrutin que Recep Tayyip Erdogan a voulu anticiper pour mettre en place le système présidentiel voté par référendum l'an dernier. L'enjeu est de taille pour le président qui voulait être hyper président et supplanter l'image du fondateur de la République, Mustafa Kemal, alias Atatürk.



Face au rouleau compresseur Recep Tayyip Erdogan, une coalition de circonstance rassemble une opposition jusque-là dispersée, qui balaie très large un électorat conservateur et de gauche. Elle rassemble le CHP (le parti républicain kémaliste), le Bon parti (droite libérale nationaliste) et le parti de la Félicité (parti islamiste dissident). Après la tentative de coup d'Etat de juillet 2016, Erdogan, lui, a voulu se rapprocher "encore plus" du parti d'extrême-droite nationaliste islamo-conservateur, le MHP.

Dans un tel contexte, le vote kurde sera déterminant pour faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, via le score du HDP, dont la plupart des dirigeants et militants mènent campagne depuis la prison, à commencer par son leader. Décryptage avec le journaliste Guillaume Perrier, correspondant du quotidien Le Monde en Turquie pendant dix ans. Auteur de l'essai Dans la tête d’Erdogan, il explique sur le plateau de TVMONDE les raisons et les enjeux du scrutin à l’avant veille des élections de dimanche en Turquie :