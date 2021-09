Elections fédérales en Allemagne : l'ultime gaffe du candidat conservateur

Le chef de file des conservateurs Armin Laschet, qui a déjà multiplié les faux pas durant la campagne électorale pour la succession d'Angela Merkel, n'a pas replié comme il le fallait son bulletin sur lequel chaque électeur allemand doit cocher deux croix pour les deux voix dont il dispose.

Un vote valide

Résultat: au moment où il l'a inséré dans l'urne, ostensiblement devant les caméras, chacun a pu voir qu'il avait inscrit deux croix pour son parti, l'Union chrétienne-démocrate (CDU) alors que le vote doit être tenu secret selon la législation allemande. Il votait dans sa circonscription d'Aix-la-Chapelle.



L'électeur doit "plier son bulletin de telle sorte que son vote ne soit pas reconnaissable", prévoit le code électoral.



Le président de la commission électorale, Georg Thiel, a toutefois assuré sur Twitter que le bulletin de M. Laschet était considéré comme "valide" puisqu'il a été inseré dans l'urne. L'affaire n'en faisait pas moins la Une de nombreux médias dimanche, alors que les Allemands continuaient à se rendre dans les bureaux aux urnes.

Un fou rire ravageur

Armin Laschet avait déjà commis un impair qui lui a coûté cher en terme de popularité lors des inondations meurtrières dans l'ouest du pays en juillet.



Des caméras l'avaient filmé hilare, en arrière-plan, alors que le président allemand, Frank-Walter Steinmeier prononçait un discours dans les régions meurtries par une catastrophe qui a fait 180 morts et provoqué d'immenses dégâts.



Les résultats du scrutin attendus à partir de 18H00 (16H00 GMT) s'annoncent serrés entre les sociaux-démocrates, qui font - de très peu- la course en tête au vu des derniers sondages, et les conservateurs, plombés notamment par l'impopularité d'Armin Laschet.

