Élections législatives en Pologne : « La victoire des conservateurs n'est pas le seul scénario possible »

TV5MONDE : Quels sont les enjeux de ce scrutin ?



Georges Mink : Les enjeux sont assez radicaux. Si le parti Droit et Justice (PiS) gagne à nouveau ces élections, avec un score qui lui permettrait d’obtenir la majorité constitutionnelle (ndlr : plus de 45% des voix), la montée de l’autoritarisme va non seulement se confirmer, mais aussi aller jusqu’au bout de sa logique.



La majorité constitutionnelle permettrait de transformer la Constitution, afin d’obtenir le "tout pouvoir" sur l’ensemble des institutions politiques, y compris de neutraliser complètement les contre-pouvoirs.



Le premier mandat de PiS a déjà permis à son dirigeant, Jaroslaw Kazcynski, de mettre en œuvre cet autoritarisme rampant. Le tribunal constitutionnel est désormais entre ses mains, donc on ne peut plus contrôler la conformité des lois promulguées avec la Constitution. Il reste encore des îlots de résistance au régime, notamment les médias libres et certains groupes professionnels. Il s’agit de s’attaquer à eux. L’enjeu est donc très important, s’il y a cette victoire massive du PiS, cela ferait très probablement basculer la Pologne dans le camp des pays fortement eurosceptiques et autoritaires.



TV5MONDE : D'autres scénarios sont-ils envisageables ?



La victoire du PiS n’est pas le seul scénario possible. La coalition de différents mouvements de gauche pourrait peser dans la balance. Ces derniers sont crédités dans les sondages de 10 à 14% des intentions de votes. C’est intéressant, car cela pourrait casser le système binaire qui existe en Pologne depuis un certain temps. Le jeu des alliances pourrait empêcher le parti Droit et Justice d’avoir la majorité constitutionnelle, voire la majorité tout court.



TV5MONDE : Cette élection pourrait-elle peser sur l’équilibre européen ?



Si le parti Droit et Justice gagne, la Pologne fera l’objet de questions plus fréquentes, et de contrôles de la part des différentes instances de l’Union européenne, notamment, sur la question de la séparation des trois pouvoirs, qui constitue une violation des principes fondateurs de l’UE.



A l’heure actuelle, plusieurs procédures sont déjà en cours. Elles contestent auprès de la Cour européenne de justice certaines réformes du système judiciaire polonais. Entre autres, le cumul des fonctions du procureur général, qui se trouve être aussi le ministre de l’Intérieur. Le système est de fait biaisé.



TV5MONDE : La prix Nobel de littérature 2019, l’écrivaine polonaise Olga Tokarczuk déclare que ce sont « les élections les plus importantes depuis 1989 [la chute du communisme ]". Êtes-vous de son avis ?



Je partage tout à fait son avis ! Olga Tokarczuk défend la démocratie.