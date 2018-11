Elections US : LCI va diffuser la soirée électorale d'ABC

C'est un dispositif inédit pour la chaîne d'info du groupe TF1 : LCI va diffuser dans la nuit de mardi à mercredi la soirée électorale de la chaîne américaine ABC, avec une traduction simultanée, proposant ainsi une couverture "made in USA" des résultats des "Midterms".

De 1H à 5H heure de Paris, LCI reprendra l'antenne d'ABC, qui fait partie des quatre grands networks américains (avec NBC, CBS et Fox), avec une traduction en français.

Cette opération originale permettra aux téléspectateurs de la chaîne d'info de TF1 de suivre dans leurs moindres détails les résultats des "midterms", ces élections parlementaires et locales, qui seront égrénés Etat par Etat et circonscription par circonscription, au fur et à mesure de la fermeture des bureaux de vote et du dépouillement.

La diffusion de la soirée électorale d'ABC sera précédée et suivie d'éditions spéciales présentées par Julien Arnaud et Pascale de la Tour du Pin (à partir de 22H00 et jusqu'à 9H00) avec notamment les correspondants de LCI aux Etats-Unis.

A mi-chemin du mandat du président Donald Trump, ces élections constituent un test crucial en vue de la présidentielle américaine de 2020 et pourraient conduire à des bras de fer législatifs.

Le contrôle des deux chambres du congrès américain est en jeu dans ces élections. Au vu des sondages, les démocrates sont donnés largement favoris pour reprendre la majorité à la chambre des représentants mais ne paraissent pas en mesure de faire de même au Sénat.