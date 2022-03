Elon Musk et Grimes ont désormais une fille, surnommée Y

Le multi-entrepreneur Elon Musk et la musicienne Grimes ont un nouvel enfant, dont la naissance avait jusqu'ici été tenue secrète. Son nom: Exa Dark Sideræl Musk. C'est une fille, et ses parents l'appellent plus couramment Y.

La mère de 33 ans a révélé l'existence de leur deuxième enfant ensemble, une petite née en décembre, dans une interview fleuve à Vanity Fair publiée jeudi.

Les parents ont requis les services d'une mère porteuse à cause de craintes de complications, a expliqué Grimes, qui a décrit sa première grossesse comme compliquée.

L'arrivée du premier enfant du couple, un garçon né en mai 2020, avait été très médiatisée. Notamment son prénom, X Æ A-12, ou plus simplement, X.

Elon Musk, patron des entreprises Tesla, SpaceX et homme le plus riche du monde, avait déclaré à l'automne être "semi-séparé" d'avec la chanteuse.

"Je le qualifierais probablement de mon petit-ami, mais nous sommes très fluides", a pour sa part expliqué dans l'interview Grimes, Claire Boucher de son vrai nom. "Nous vivons dans des maisons séparées. Nous sommes meilleurs amis. Nous nous voyons tout le temps... (...) Je n'attends pas des gens qu'ils comprennent."

Elle a souligné qu'Elon Musk et elle prévoyaient d'avoir d'autres enfants ensemble.

Le prénom Exa Dark Sideræl a été choisi pour ses références spatiales et technologiques. Exa, pour une machine de calcul ultra-puissante. Sideræl, pour sidéral. Et Dark, ou sombre en français, pour "l'inconnu" de "l'absence de photon" et la matière sombre, "le merveilleux mystère de notre univers", a expliqué l'artiste.

Elle n'exclut pas que sa fille veuille changer de prénom à l'avenir. Et souhaite qu'elle soit largement préservée du regard du public et des médias.

"La meilleure situation ici, c'est moi éduquant la petite, et lui éduquant le petit", a dit Grimes depuis chez elle, à Austin au Texas, tandis que la résidence principale d'Elon Musk se trouve tout au sud de cet Etat, là où la base spatiale de SpaceX est implantée.

En novembre, le blondinet X était apparu sur les genoux de son père, lors d'une présentation virtuelle sur la nouvelle fusée de l'entreprise.

Divorcé à trois reprises, M. Musk, 50 ans, est désormais huit fois père, dont un enfant décédé à 10 semaines.