Elon Musk, le retour (sur Twitter)

Elon Musk aura boudé Twitter pendant trois jours. Le patron du constructeur automobile Tesla, qui avait annoncé vendredi, sur Twitter, qu'il se déconnectait du réseau social, y a reposté un message pour féliciter ses équipes de Space X, sa firme spatiale.

"Super travail des équipes +Dragon+ et +Airborne+ de SpaceX", a-t-il tweeté lundi avant de donner des détails sur des avancées techniques de l'entreprise, qui teste actuellement des parachutes permettant de faire atterrir des engins spatiaux.

"Je me déconnecte", avait tweeté le fantasque milliardaire vendredi, sans donner plus d'explication.

Il n'a pas plus justifié son retour, et n'est pas revenu sur la relation à la "je t'aime moi non plus" qu'il entretient avec le réseau social.

D'ordinaire, Elon Musk affectionne particulièrement ce moyen de communiquer directement avec le public. Il poste des messages tous les jours, plusieurs fois par jour, principalement sur son entreprise mais aussi des plaisanteries et commentaires sur toutes sortes de sujets.

Mais ses messages parfois controversés lui ont valu quelques scandales et beaucoup d'ennuis ces dernières années.

Le gendarme américain de la Bourse (SEC) lui a notamment reproché d'avoir multiplié des tweets dont le contenu était susceptible de tromper les investisseurs et d'influencer le cours de l'action Tesla.

En octobre 2018, M. Musk avait qualifié sur Twitter la SEC de "Commission d'enrichissement des spéculateurs".

Au printemps dernier, il a fini par accepter de faire valider ses messages liés au constructeur de véhicules électriques avant de les publier.

En parallèle, il est poursuivi en diffamation par un spéléologue britannique qu'il avait qualifié de pédophile sur Twitter.

Elon Musk s'en était pris à ce scientifique après que celui-ci avait qualifié de "coup de pub" l'offre avortée du patron de Tesla d'envoyer un sous-marin miniature pour aider au sauvetage des 12 jeunes pris au piège par la montée des eaux.

Face au tollé provoqué par ses commentaires sur Twitter, le patron avait présenté ses excuses au spéléologue et effacé les messages injurieux.

Son retour a été salué par ses fans, qui ont réagi à son tweet avec des commentaires comme "Re-bienvenue", "Tu nous as manqué", ou encore "c'était ennuyeux sans toi".