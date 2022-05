Elon Musk lève plus de 7 milliards de dollars pour financer le rachat de Twitter

Elon Musk a affirmé avoir sécurisé 7,14 milliards de dollars pour financer le rachat de Twitter, listant parmi les investisseurs le cofondateur d'Oracle Larry Ellison et le prince et homme d'affaires saoudien Al-Walid ben Talal.

Dans un document transmis mercredi au gendarme boursier américain, la SEC, le patron de Tesla et de SpaceX nomme au total 19 investisseurs ayant accepté de contribuer à l'acquisition du réseau social.

Le multi-milliardaire Larry Ellison, qui a cofondé le géant informatique Oracle et siège au conseil d'administration de Tesla, va apporter 1 milliard de dollars.

Les fonds d'investissement Sequoia Capital (800 millions de dollars) et Vy Capital (700 millions) ainsi que la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance (500 millions) font également partie des principaux contributeurs.

Le prince ben Talal va pour sa part mettre à disposition près de 35 millions de ses actions Twitter une fois le rachat finalisé afin de conserver une participation au capital de l'entreprise que M. Musk souhaite retirer de la Bourse new-yorkaise.

Cela représente environ 1,9 milliard de dollars au prix d'achat proposé par le patron de Tesla, à savoir 54,20 dollars par action.

L'investisseur saoudien avait initialement jugé l'offre de M. Musk trop faible par rapport à la "valeur intrinsèque de Twitter".

"Super d'entrer en contact avec vous, mon +nouvel+ ami @elonmusk", a tweeté jeudi le prince ben Talal en réponse à une publication du patron de Tesla de mi-avril. "Je pense que vous serez un excellent dirigeant pour Twitter afin de propulser et de maximiser son potentiel immense", a-t-il ajouté.

Ces apports financiers vont permettre à l'entrepreneur d'origine sud-africaine et homme le plus riche du monde de réduire le montant de son prêt sur marge contracté auprès de Morgan Stanley et d'autres institutions financières, le faisant passer de 12,5 milliards de dollars à 6,25 milliards.

Un prêt sur marge permet à un emprunteur d'augmenter son crédit en engageant des actifs comme garantie collatérale. Dans le cas de M. Musk, il s'agit de ses actions Tesla.

Parallèlement, la part de l'acquisition de Twitter financée en actions et en numéraire par M. Musk et la liste d'investisseurs va monter à 27,25 milliards de dollars, contre 21 milliards précédemment.

M. Musk a par ailleurs indiqué à la SEC qu'il continuait de chercher d'autre sources de financement auprès d'actionnaires de Twitter, dont le fondateur et ancien patron de la plateforme Jack Dorsey.

Pour Dan Ives et John Katsingris de Wedbush Securities, ce nouveau développement est "une décision financière intelligente et stratégique de la part de M. Musk qui sera bien accueillie à tous les niveaux et qui montre que le rachat de Twitter est en bonne voie pour être acté d'ici à la fin de l'année".

Par ailleurs, Elon Musk devrait occuper le rôle de directeur général par intérim de Twitter pendant quelques mois une fois l'acquisition finalisée, selon une information de CNBC.

Si ce scénario a bien lieu, il remplacera Parag Agrawal, qui dirige l'entreprise depuis novembre et a succédé à Jack Dorsey après le départ de ce dernier.

Interrogé par l'AFP, Twitter a refusé de confirmer cette information. Tesla n'a pour sa part pas répondu aux sollicitations de l'AFP.

A Wall Street, l'action Twitter montait en début de séance de 3,8%, à 50,91 dollars, mais restait en dessous du prix d'achat de 54,20 dollars proposé par Elon Musk.