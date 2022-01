Elton John, atteint du Covid-19, annule deux concerts aux Etats-Unis (communiqué)

L'icône de la pop Elton John a annoncé mardi sur son compte Instagram avoir été testé positif au Covid-19 et annuler deux concerts prévus à Dallas, dans le sud des Etats-Unis, dans le cadre de sa tournée mondiale d'adieu.

"J'ai contracté le Covid et je dois donc reprogrammer mes concerts à Dallas", prévus mardi et mercredi, a écrit le chanteur âgé de 74 ans.

"Heureusement, je suis pleinement vacciné et j'ai reçu un rappel, et mes symptômes sont légers donc je suis persuadé d'être en mesure de faire mon concert" samedi à North Little Rock, dans l'Arkansas, a ajouté Sir Elton John.

"C'est toujours une immense déception de reporter des concerts (...) mais je veux assurer ma sécurité ainsi que celle de mon équipe", a-t-il expliqué.

Les deux concerts de Dallas seront reprogrammés et les détenteurs de billets seront contactés très rapidement, a précisé l'interprète de "Candle in the Wind".

La superstar aux tenues excentriques avait entamé sa tournée d'adieu baptisée "Farewell Yellow Brick Road" en 2018, prévoyant plus de 300 dates en trois ans à travers le monde, avant qu'elle ne soit perturbée par la pandémie de coronavirus.

En septembre 2021, il avait sorti "The Lockdown Sessions", un nouvel album entièrement composé de collaborations avec de jeunes artistes.

Le chanteur a également reporté de trois mois sa tournée en octobre 2021 en raison d'une opération à la hanche. Il avait repris le chemin de la scène en janvier.

Auteur de tubes tels que "I'm Still Standing", "Your Song" ou "Crocodile Rock", Elton John a vendu plus de 300 millions de disques dans le monde, donné plus de 3.500 concerts, et a eu un film consacré à sa vie, "Rocketman", en 2019.