Elue présidente, Le Pen formerait "un gouvernement d'union nationale"

Marine Le Pen souhaite former, si elle est élue présidente en 2022, un "gouvernement d'union nationale", n'excluant pas d'y intégrer sa nièce Marion Maréchal, a-t-elle annoncé jeudi sur BFMTV, en assurant ne pas avoir "peur du pouvoir".

"Je souhaite un gouvernement d'union nationale. Parce que c'est ce qui permettra de présenter aux Français l'unité nécessaire autour d'un projet politique", a déclaré la présidente du Rassemblement national.

Interrogée sur l'éventuelle nomination dans ce gouvernement de sa nièce et ancienne députée Marion Maréchal, qui avait critiqué la stratégie de sa tante en septembre, Marine Le Pen a répondu "pourquoi pas".

"Marion est une jeune femme brillante, qui a été députée, qui est maintenant dans la société civile. Si elle souhaite revenir faire de la politique demain, si elle souhaite représenter la société civile, pourquoi pas", a affirmé la candidate à l'Elysée.

La dirigeante d'extrême droite a également cité comme éventuel ministre de la Justice le député européen Jean-Paul Garraud, ancien député UMP et actuel candidat du RN pour les régionales en Occitanie, et comme éventuel ministre de l'Environnement le député européen Hervé Juvin, ancien conseiller de Raymond Barre, et chantre d'une écologie civilisationnelle, protectionniste et identitaire, candidat du RN dans les Pays-de-Loire.

Marine Le Pen n'a pas donné de nom pour le poste de Premier ministre, ni pour celui de ministre de l'Economie mais a assuré que "ce ne sont pas les noms qui manquent pour ce ministère".

La cheffe du RN a souligné qu'elle n'avait "pas peur du pouvoir". "Je ne crains pas le pouvoir. Je ne recule pas devant l'obstacle".

Marine Le Pen a aussi dit qu'elle "n'envisageait pas le pouvoir comme l'envisage Emmanuel Macron" et qu'elle comptait "écouter et surtout donner la parole aux Français".

"Les Français ont tout essayé dans les 30 dernières années, la droite et la gauche, ils n'ont pas vu beaucoup de différences. Je viens leur proposer d'être en même temps le meilleur de la droite et le meilleur de la gauche, et je leur dis: regardez ce qu'ont fait nos maires, et ne croyez pas ces procès en sorcellerie qui commencent à dater", a-t-elle ajouté.

Marine Le Pen a par ailleurs indiqué que, si elle était élue, sa première décision politique serait probablement d'"organiser un référendum sur l'immigration" et qu'elle était favorable à "un septennat non renouvelable".